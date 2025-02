Under 19. Troppi assenti: Unahotels kappao. Cremona accorcia in classifica

UNAHOTELS

65

CREMONA

85

UNAHOTELS: Yadde 2, Suljanovic 21, Selva 10, Mainini, Bonaretti 5, Lusetti F. 3, Bardelli, Deme 6, Manfredotti L. 10, Manfredotti A., Abreu 6. All.: Rossetti.

CREMONA: Venturini 2, Boschiroli 11, Valenti 2, Porcari, De Martin 18, Fantoma 9, Russo 2, Zanotto 17, Caporaso 9, Grassi, Zanotti 6, Bragalini 2. All.: Baltieri.

Parziali: 21-23; 27-38, 43-60.

La band di coach Rossetti paga a caro prezzo le assenze (Carboni, Lusetti e Emokhare) e un secondo quarto dove è riuscita a mettere a referto solamente 6 punti, consentendo così a Cremona di espugnare il PalaBigi e tornare a -2 in classifica. Per la qualificazione al turno successivo manca comunque solo la certezza matematica ma questo scivolone complica la corsa ai primi tre posti che regalano l’accesso diretto alle finali nazionali. Lunedì i biancorossi scenderanno sul parquet dell’Olimpia, prima in classifica e fresca vincitrice della Next Gen Cup.

Cesare Corbelli