Unieuro, brutta tegola dall’infermeria. Guaio muscolare, Tavernelli ko

Piove sul bagnato in casa Forlì. Non bastano le problematiche in termini di ‘performance’, perché ora ci si mettono di mezzo pure i guai fisici. È infatti notizia di ieri l’infortunio muscolare accusato da Riccardo Tavernelli, che lo terrà lontano dal parquet verosimilmente per almeno due partite. Il club biancorosso ha comunicato che il playmaker lombardo si è sottoposto ad un’ecografia al polpaccio destro che ha evidenziato una distrazione muscolare del gemello destro. Una problematica fastidiosa, che richiede terapie ‘ad hoc’ già programmate dallo staff medico forlivese ed una fase di sostanziale riposo per evitare scenari peggiori.

La situazione del giocatore verrà rivalutata soltanto tra una settimana. Ciò significa che salterà la sfida di domani contro Scafati e pure la lunga trasferta di Brindisi, in programma tra una settimana esatta (sarà l’anticipo di giornata). Dopo Del Chiaro, out a Rieti e Cento, la Pallacanestro 2.015 dovrà dunque fare nuovamente a meno di un suo elemento, peraltro ancora in cerca della miglior condizione fisica e tecnica.

Simone Casadei