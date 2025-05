Unieuro cerca riscatto nei playoff contro Cividale: le parole di coach Martino

"Dobbiamo trovare le forze in casa per allungare la serie ed essere più consistenti nei momenti decisivi della partita". Coach Antimo Martino analizza così la sconfitta in gara2 dei playoff contro Cividale al PalaGesteco. "Dispiace – specifica il tecnico dell’Unieuro –, perché avevamo le qualità per vincere la partita. Siamo arrabbiati anche perché ancora una volta ai playoff non siamo fortunati. Dopo Riccardo Tavernelli con la febbre in gara 1, abbiamo avuto Toni Perkovic con un problema al ginocchio che fino all’ultimo ha reso incerta la sua presenza e inoltre abbiamo perso anche Daniele Magro nel corso dell’incontro. Adesso, con l’aiuto del nostro pubblico, pensiamo a vincere il terzo match: lo dobbiamo a noi stessi per quello che stiamo facendo".

Il fallo tecnico fischiato a Daniele Cinciarini "è giusto, ma mi aspetterei lo stesso trattamento, dopo 30 partite, anche nei confronti di altri giocatori. Stiamo cercando di stringere i denti, ma dobbiamo fare canestro con continuità, anche se non dimentichiamo la prestazione di Lucio Redivo".

Sul versante friulano coach Stefano Pillastrini festeggia il 2-0 nella serie e si prepara con fiducia alla trasferta in Romagna di venerdì sera, ma sottolinea come "Forlì abbia fatto una partita di alto livello e noi abbiamo vinto una grande battaglia. Dopo un nostro buon inizio, i nostri avversari hanno messo dei sassolini nei nostri ingranaggi e siamo stati poco fluidi in attacco. Poi sono venuti fuori il cuore e il temperamento della squadra, in cui tutti sono stati bravi a crescere in difesa, con buone scelte tattiche. Nel momento in cui siamo andati a -8 abbiamo messo in campo grande energia e determinazione, conquistando importanti rimbalzi in fase offensiva. Siamo in vantaggio 2-0, ma ancora non abbiamo fatto niente e dobbiamo ripeterci in trasferta: ci manca un passo e ci dobbiamo preparare a farlo tutti insieme con grandi partite".

Gianni Bonali