Unieuro eliminata dai playoff: l'impatto degli infortuni di Perkovic e altri giocatori

L’Unieuro ha salutato i playoff sconfitta da Rimini in gara4 della serie di semifinale, chiudendo la sua stagione per il terzo anno consecutivo accompagnata da un notevole rimpianto, principalmente legato alle condizioni di Toni Perkovic e del suo ginocchio che l’hanno costretto a saltare gara5 della serie dei quarti contro Cividale, gara1 e in pratica anche gara4 della serie-derby contro Rimini.

Ci sarebbero poi anche i vari stati influenzali di diversi giocatori e in particolare il guaio alla schiena di Magro, ma le condizioni del croato hanno inciso molto di più di ogni altra cosa. Una defezione non da poco per la squadra di coach Antimo Martino anche perché Perkovic nei playoff ha elevato le sue cifre rispetto a quelle della stagione regolare: se per la media punti è rimasto in realtà stabile (da 15,4 a 15,1), è salito nel tiro da due passando dal 42% al 57%, nel tiro da tre passando dal 36% al 40% e anche ai liberi migliorando l’84% e arrivando fino all’88%.

Martino non è certo andato lontano dal vero quando ha detto che con Perkovic in salute e il pubblico presente nelle due gare di Forlì, i suoi ragazzi avrebbero potuto almeno conquistare la gara5 del Flaminio. La sfortuna continua purtroppo a colpire però il club forlivese sotto forma di infortuni dei suoi stranieri nei playoff.

Nella stagione 2022/23 Vincent Sanford saltò due partite e mezzo della serie contro Chiusi per un problema muscolare a una gamba. Rientrò e fu in campo sia nelle tre gare contro Udine, sia in quelle contro Cremona, ma fu evidente, pur giocando, il timore che aveva di forzare e ricadere nell’infortunio.

L’anno seguente, la rottura del tendine d’Achille che colpì Kadeem Allen prima dell’inizio dei playoff costrinse i forlivesi a disputare tutte e sette le gare contro Vigevano e Trieste con un solo straniero, vale a dire Xavier Johnson. Quest’anno poi l’infortunio a Perkovic, senza considerare l’handicap di giocare sia gara3, sia gara4 in un palazzetto a porte chiuse. Complessivamente Forlì nelle ultime tre edizioni dei playoff ha giocato 25 incontri dei quali 11 con un solo straniero.

E a maggior ragione va sottolineato non solo il sacrificio e la voglia di aiutare i compagni da parte di Perkovic, ma anche il fatto che se non si fosse trattato di una serie di semifinale playoff ma di partite di stagione regolare, la guardia numero 13 non solo non avrebbe giocato, ma sarebbe stato tenuto a riposo e curato a dovere senza fare ricorso a punture e antidolorifici su un ginocchio destro che, in certi giorni era gonfio come un melone, come accaduto proprio il giorno prima di gara4 contro Rimini.

D’altronde l’importanza di Perkovic per la squadra forlivese è stata chiara. La evidenziano anche le cifre. Nella sei gare delle due serie di playoff che lui, pur non al meglio e in parte claudicante ha disputato (includiamo anche gara4 con Rimini, in cui è come se non avesse giocato) e chiuse con tre vittorie e tre sconfitte, l’Unieuro ha segnato 84.3 punti di media subendone 79.6, tirando con il 56% da due, il 33% da tre e il 77% dalla lunetta. Senza Toni, invece, i numeri sono ben differenti. Nelle tre gare in cui non c’è stato (una vittoria e due battute d’arresto) Forlì ha segnato 71.3 punti di media subendone 76.3, ha tirato con il 40% da due, con il 32.5% da tre e con il 67% dalla lunetta.

Cifre che chiariscono bene la differenza fra una Unieuro con Perkovic in campo e una senza di lui. In maglia forlivese il croato ha disputato 37 partite, con un bilancio di 22 vittorie e 15 sconfitte che equivalgono al 59%. Un contributo importante, il suo, che a causa del problema al ginocchio è venuto in buona parte a mancare proprio nei momenti decisivi della stagione, come accaduto appunto con gli americani l’anno passato e anche due anni fa.