Unieuro Forlì: Antimo Martino confermato allenatore per la prossima stagione

Anche se il campionato di A2 deve ancora terminare – domenica inizia la serie finale fra Rimini e Cantù – e anche se l’Unieuro ha disputato l’ultima gara della sua stagione non appena cinque giorni fa, guardando alla prossima annata sportiva in casa forlivese qualcosa si può già ipotizzare. Fermo ovviamente restando che, come tutti sanno, il mercato ci ha spesso abituato a non dare mai nulla per scontato e a capovolgere improvvisamente quelle che fino a pochi minuti prima sembravano essere certezze.

Per quanto riguarda la parte tecnica, a meno di clamorosi colpi di scena, Antimo Martino sarà ancora l’allenatore della squadra che dovrebbe portare sulle sue maglie sempre il marchio Unieuro, all’ultimo anno del suo contratto di primo sponsor. Anche il coach molisano, il cui nome nelle scorse settimane era stato accostato a qualche altro club di A2, ha ancora un anno di contratto e dovrebbe diventare il primo allenatore nella storia del basket forlivese a sedere sulla panchina per quattro stagioni consecutive, anche perché tutte le squadre di A2 (e di A1) hanno riempito la casella dell’allenatore. Insieme a Martino dovrebbero restare anche i suoi due validissimi assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri, che formano un terzetto quantomai affiatato.

Passando alla squadra, sono cinque i giocatori che hanno ancora un anno di contratto con il club: stiamo parlando del play-guardia classe 2001 Matteo Parravicini, del playmaker classe 1991 Riccardo Tavernelli, dell’ala del 1993 Raphael Gaspardo, del centro del 2001 Angelo Del Chiaro e del play-guardia classe 1989 Demonte Harper. Tutti hanno un contratto, ma possono anche uscire dall’ultimo anno di accordo pagando alla società una buonuscita.

La stessa opzione vale anche al contrario, ma sono tutti discorsi che andranno rimandati almeno a metà della prossima settimana. Vale a dire dopo la riunione degli otto soci della Fondazione che, definita la chiusura del bilancio della stagione 2024/25, potranno stabilire il budget per la prossima annata sportiva.

Riccardo Pinza, proprio uno degli otto soci, poche ore fa sull’argomento ha detto chiaramente: "I soci non verranno meno al loro impegno e Forlì punterà a fare come sempre una squadra competitiva, senza fare proclami roboanti di alcun tipo". E questa squadra competitiva, ricordiamolo, nelle ultime tre stagioni ha disputato una finale e due semifinali playoff, nonostante tutte le sfortune subite sotto forma di infortuni ai suoi stranieri proprio nel momento più caldo della stagione.

Della squadra che domenica scorsa, dopo la sconfitta in gara4 in casa contro Rimini, ha chiuso la stagione sono invece in scadenza: Daniele Cinciarini (che sabato 14 giugno compirà 42 anni); la guardia croata Toni Perkovic. che probabilmente dovrà decidere in questi giorni cosa fare e come guarire il ginocchio destro malandato; Daniele Magro, che il 14 aprile ha spento le 38 candeline e dovrà riflettere sul suo futuro; Davide Pascolo, che il 14 dicembre compirà 35 anni; infine, Luca Pollone.

La definizione del budget influira probabilmente sulla posizione di alcuni di questi giocatori e delineerà ovviamente quale tipo di squadra si cercherà di costruire ricordando che, al netto di eventuali decisioni contrarie, Forlì può comunque ripartire da un nucleo di cinque elementi già importanti e affiatati.