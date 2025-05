Unieuro Forlì: Playoff tra Inferno e Paradiso, la Sfida per la Promozione

La stagione dell’Unieuro, nel giorno in cui cominciano i playoff, è come in un limbo dantesco. E tutti fanno parte della schiera di "color che son sospesi". Finora è stato il campionato più difficile degli ultimi anni (del resto i precedenti erano superlativi). Una serie di situazioni negative, in campo e fuori, sono state parzialmente riscattate nel rush finale. Dopo il brutto avvio del girone di ritorno, Forlì è stata la squadra che ha vinto di più a parte Udine che è già promossa e non giocherà i playoff. Allo stesso tempo, il ko a Cento – parente stretto di altre, troppe, brutte partite – ha tolto il frutto più prezioso di questo slancio: il 4° posto accarezzato e poi diventato 6°.

C’è stata ugualmente la svolta? Mai come quest’anno i playoff sono tutto: un’eliminazione al primo turno riporterebbe le lancette biancorosse indietro di tre anni, pre-Martino. Giocare invece una semifinale contro Rimini sarebbe memorabile: a quel punto in palio ci sarebbe non solo la promozione ma la storia, una prospettiva concreta di riscatto. Inferno o paradiso, con poche vie di mezzo.

Se la redenzione si può conquistare in campo, occorrerà in qualunque scenario non dimenticare ciò che è accaduto fuori dal parquet, pena la reiterazione di errori che invece i tifosi non vorrebbero più vedere: per esempio il flop assoluto di Dawson, rotto e inadatto, difeso a lungo ben oltre il limite della decenza. Una situazione i cui effetti sono stati fin troppo duraturi sulla corsa biancorossa.

Marco Bilancioni