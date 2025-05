Blackout Rbr, Forlì non molla e allunga la serie

Rimini, 30 maggio 2025 – È Forlì a far festa nel silenzio dell’Unieuro Arena e la serie si allunga alla gara4 di domenica. Rbr sciupa tanto, sciupa troppo, perde addirittura 20 palloni e cade possesso dopo possesso nell’ultimo quarto d’ora di partita. Alle ortiche tante opportunità e la squadra di Martino ne approfitta. Il tutto nonostante un lusinghiero 38% da tre e 8 rimbalzi in più.

L’avvio è sonnolento, quasi letargico, con una marea di palle perse (5 nei primi 5’) e con Forlì che segna una valanga di punti in transizione o contropiede primario. Al di là dello 0-4 iniziale, l’Unieuro vola con un Perkovic extra-lusso, che segna in tutti i modi e trascina di peso i suoi sul 17-6 del 6’.

La panchina della rinascita è viva, ma il croato continua a martellare ed è già a 17 personali sul 27-16 di fine primo. Un primo quarto da incubo, che viene dimenticato in fretta grazie alla difesa che sale di tono e all’accoppiata Grande – Camara. In un amen è di nuovo un match equilibrato (27-25) e all’intervallo RivieraBanca è addirittura sopra grazie all’ultimo canestro di Gerald Robinson.

Sono Camara e Johnson a martellare in avvio di secondo tempo e la Rinascita sembra proprio focalizzata, sul pezzo, con le perse del primo quarto che sembrano solo un brutto ricordo. Invece, dal 52-54 del 25’, Forlì riscatta avanti, forte della gran serata di Tavernelli e del mestiere di Cinciarini e Pascolo. Rimini resta in gara a fine terzo (69-63) perché la mira da fuori l’assiste, ma un’altra ondata forlivese, con recuperi e contropiede, frutta un 82-65 troppo brutto per essere vero. Mancano 7’ al gong e sembra addirittura già finita. Rbr piazza un 8-0 d’orgoglio, ma non si avvicina mai pericolosamente a una Forlì ormai saldamente in controllo delle briglia del match e che con l’appoggio al vetro di Perkovic manda i titoli di coda a 2’ dalla sirena (85-75).

Si va a gara4, ancora al PalaGalassi, ancora senza tifosi, mentre Cantù è già in finale dopo la vittoria al PalaSojourner di Rieti in gara3, dopo un tempo supplementare (77-84). Basile e Riisma permettono ai brianzoli di rientrare in partita dal -18 e di qualificarsi per la serie che assegnerà la Serie A. 3-0 netto per l’Acqua San Bernardo, che domani sera sarà in poltrona per capire qualcosa di più sulle due possibili avversarie.

Tabellino

UNIEURO FORLÌ-RIVIERABANCA RIMINI 87- 78

FORLÌ: Tavernelli 16 (2/2, 4/5), Harper 15 (3/9, 2/5), Perkovic 22 (4/7, 4/9), Gaspardo 6 (2/5), Del Chiaro 6 (3/8, 0/2), Parravicini 5 (2/4, 0/3), Cinciarini 8 (3/4, 0/4), Pollone (0/2, 0/1), Pascolo 9 (4/6), Magro, Errede ne, Sanviti ne. All.: Martino.

RIMINI: Robinson 15 (2/3, 3/6), Marini 4 (1/4, 0/4), Anumba 3 (1/1 da tre), Johnson 11 (4/7, 1/2), Simioni (0/3, 0/1), Grande 19 (1/2, 5/10), Tomassini (0/1, 0/5), Conti 3 (1/2 da tre), Masciadri 8 (2/3 da tre), Camara 15 (7/7), Amaroli ne, Sankare ne. All.: Dell’Agnello.

Arbitri: Vita, Berlangieri e Centonza.

Parziali: 27-16, 41-42, 69-63.

NOTE: tiri liberi Forlì 11/16, Rimini 9/15. Rimbalzi Forlì 36 (Harper 7), Rimini 44 (Johnson 15). Assist Forlì 21 (Perkovic 6), Rimini 16 (Robinson 5).