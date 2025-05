Unieuro-RivieraBanca Rimini 87-78, vince Forlì in un palazzetto deserto

Forlì, 30 maggio 2025 – In una surreale Unieuro Arena a porte chiuse, la Pallacanestro 2.015 la spunta in gara3 su Rimini e tiene aperta la semifinale. Gli uomini di Martino la spuntano 87-78, conducendo la sfida per larghi tratti e dimostrando grande solidità quando gli avversari si facevano pericolosi. Ora si torna sulle tavole di via Punta di Ferro domenica (ore 20) per gara4. Forlì parte a mille sulle ali di un Perkovic da 17 punti in meno di 10’: break di 17-2 per il +11 (17-6), quindi massimo vantaggio sul +12 (26-14).

Gli ospiti si rimettono però presto in riga, perché l’Unieuro non segna per 4’ e si riportano così a contatto (27-25). In una seconda frazione particolarmente sterile sul fronte offensivo, Cinciarini e compagni, dopo aver ritrovato il +8 (33-25), assistono anche al sorpasso rivierasco (38-40). I padroni di casa escono alla grande dagli spogliatoi (50-44), Rimini risponde col ‘solito’ Camara (52-54).

Però ora è Forlì a trovare terreno fertile nel pitturato avversario e prendono l’abbrivio (67-60). In avvio di ultimo quarto, poi, ecco il parziale che rompe definitivamente l’equilibrio: già sopra di 6, un 11-0 casalingo vale il +17 (82-65) a 7’ dalla fine. Rimini ci prova dall’arco (83-75, -3’), ma due palle perse consecutive consegnano la vittoria all’Unieuro.