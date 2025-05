Unieuro Forlì sconfitta da Cividale: le pagelle dei giocatori

Parravicini 5,5. Mette la firma sul rientro biancorosso del secondo quarto, segnando 9 punti di fila che valgono il -4 e poi danno il ‘la’ al break del sorpasso. Sono però gli unici canestri della sua partita (1/7 dall’arco).

Cinciarini 4. Un’altra uscita anonima: 3 punti (gli stessi di gara1) con 1/4 al tiro, in appena 8’. Con tanto di aggravante dei falli. Si ‘becca’ un sanguinoso tecnico nel miglior momento dell’Unieuro, che rivitalizza gli avversari.

Tavernelli 5,5. Prova a riscattarsi dopo la febbre di domenica ed è tra gli ultimi ad abbandonare la nave che affonda. Contro il carattere della Ueb Gesteco, però, non può bastare la sua esperienza. Importante a rimbalzo: 6 carambole, di cui 3 offensive.

Gaspardo 6,5. Ancora una partenza in salita, poi sale di tono sotto le plance (7) e diventa il principale riferimento offensivo in maglia Unieuro. Nel terzo periodo trasforma in oro tutto ciò che tocca (9 punti), chiudendo così a quota 18. Poi è brava Cividale a levargli i rifornimenti.

Perkovic 6. Nell’ultima frazione Forlì è tutta in Toni. È in grande fiducia e segna quattro triple in 10’ che tengono letteralmente in vita la squadra. Chiuderà a 17 punti con 5/11 dall’arco. Di questi, ben 15 arrivano però negli ultimi 11’10” di gioco. Il rovescio della medaglia è che in precedenza si poteva fare di meglio.

Pascolo 6,5. Prova di grande sacrificio ma anche di grande precisione nella metà campo offensiva, specie a cavallo della pausa lunga. Sono suoi i canestri dell’impatto e poi del sorpasso, quindi mette lo zampino nell’allungo, chiudendo in doppia cifra (10).

Magro 5. La sua partita dura pochissimo. Gioca appena 8’ prima di accusare un guaio fisico nel secondo periodo che non lo fa più rientrare. In precedenza però soffre.

Del Chiaro 5,5. Ottimo impatto in un primo quarto da 6 punti segnati. Poi commette qualche pasticcio e, di fatto, non viene più chiamato in causa.

Pollone 5. Tanto lavoro sporco nella propria metà campo, ma sul fronte offensivo è autore dell’ennesima partita insipida. Sporca a malapena il tabellino personale: ‘virgola’ con 2 soli tentativi dal campo e 2 rimbalzi.

Harper 5. Uscita tutto sommato anonima: soltanto 7 punti in 28’ (3/10 al tiro). Ci sono anche altri piccoli ingredienti (5 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi) che però, per l’occasione, non servono a cucinare un buon piatto.

Simone Casadei