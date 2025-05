Unieuro Forlì: Tavernelli brilla, Perkovic e Harper decisivi nei playoff

Parravicini 5. Incoraggiante l’inizio, poi nonostante l’impegno non concretizza in attacco: sbaglia e forza troppo; non deve farsi prendere dalla foga. Chiude con 2 assist, importante il canestro del +12 sul 77-65.

Cinciarini 6,5. Male nella prima metà, però mentalmente è sempre dentro la partita. Poi nel terzo quarto ‘si scalda’ e all’inizio del quarto periodo segna i primi 6 punti Unieuro portando i forlivesi a +10 sul 75-65. E difende e va a rimbalzo come un ossesso.

Tavernelli 8. Il migliore in campo e il più continuo offensivamente e difensivamente. Inizia bene (8 punti, 3 assist e 2 recuperi nella prima metà), poi le sue due bombe nel secondo quarto tengono Forlì in linea di galleggiamento nel momento in cui Camara spadroneggia. Chiude con l’86% al tiro, 4 assist e 2 recuperi.

Gaspardo 5,5. La sua prima prova non brillante in questi playoff. Va detto che commette il terzo fallo dopo 2’41’’ dall’inizio del terzo quarto e che tira poco e non forza, però da lui offensivamente Forlì si aspetta un altro contributo, anche da tre: non ha nemmeno tentato una tripla. Utili i 6 rimbalzi.

Perkovic 7,5. Il suo primo quarto è da annali: 17 punti in 9’17’’ con 3/4 da due e 3/5 da tre. Poi non segna nei due quarti centrali, in cui tira solo tre volte. Si risveglia nel quarto con la bomba del +15 per l’80-65 e poi il canestro del +10 85-75 a 2’03’’. Chiude con 5 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi. Pienamente ritrovato.

Pascolo 7. Subisce fisicamente contro chiunque, ma le sue braccia lunghe, il suo talento e la sua esperienza lo aiutano e gli consentono di essere un elemento importante per il successo toccando una marea di palloni. E in attacco a volte si materializza dal nulla per segnare canestri facili. Chiude con 6 rimbalzi, 3 recuperi e 2 assist.

Magro 6. Gioca 3’17’’ e si immola alla causa. Utile per far respirare Del Chiaro e Pascolo.

Del Chiaro 6. Un passo indietro rispetto ai primi due episodi della serie. Meno efficace e determinato. Di rilievo due suo canestri nel terzo quarto. Chiude con 4 rimbalzi e 2 assist.

Pollone 5. Non riesce a entrare del tutto in questa serie. Sempre utile in difesa, smazza 2 assist.

Harper 6,5. Leader per la calma, la forza e la freddezza. Sbaglia qualche scelta, ma i suoi 9 punti nel terzo quarto sono d’oro. A 1’50’’ chiude la gara con il canestro dell’87-75. In difesa cancella Marini. Chiude con 7 rimbalzi, 4 recuperi e 3 assist.

Stefano Benzoni