Unieuro Forlì vince contro Gesteco Cividale e vola in semifinale

GESTECO CIVIDALE78UNIEURO FORLÌ81

GESTECO CIVIDALE: Redivo 10 (2/3, 2/9), Miani 12 (3/5), Anumba (0/2 da tre), Mastellari 18 (1/2, 5/13), Rota 9 (0/4, 3/6), Calò n.e. Adebajo n.e. Marangon 9 (2/4, 1/4), Berti (0/1), Ferrari 3 (1/3, 0/2), Dell’Agnello 17 (5/11, 1/2), Piccionne n.e. All.: Pillastrini.

UNIEURO FORLI: Parravicini 5 (0/2, 1/4), Cinciarini 20 (4/4, 3/6), Tavernelli, Gaspardo 21 (2/4, 5/9), Perkovic n.e. Pascolo (0/4), Del Chiaro 21 (9/11, 1/3), Pollone 3 (0/1, 1/2), Sanviti n.e., Berluti n.e., Harper 11 (2/4, 2/7). All.: Martino.

Arbitri: Cassina, Radaelli, Rudellat.

Parziali: 19-19, 32-45, 59-62.

Note – T2: Cividale 14/33 (42%), Forlì 17/29 (59%); T3: Cividale 12/38 (32%), Forlì 13/32 (41%); TL: Cividale 14/20 (70%), Forlì 8/11 (73%). Rimbalzi: Cividale 45 (16 offensivi), Forlì 34 (4 offensivi). Uscito per 5 falli Miani.

Forlì torna in semifinale, vince gara5 in trasferta e da domenica affronterà la serie-derby contro Rimini con le prime due sfide al Flaminio, domenica gara1 e martedì gara2. È stata una grande Unieuro: senza paura, convinta, determinata e con la freddezza giusta nei suoi uomini chiave in una gara senza domani. Se Cinciarini non finisce mai di stupire e Gaspardo ha inanellato un’altra ottima gara, stavolta proprio nel suo Friuli, l’uomo sorpresa è stato un Angelo Del Chiaro decisivo per rendimento e costanza. Tutti e tre sui 20 punti. Il tutto senza poter contare sull’apporto di Toni Perkovic a cui è tornato a gonfiarsi il ginocchio destro: ha svolto solo il riscaldamento ma non ha messo mai piede in campo ed è in forte dubbio anche contro Rimini.

Cividale era senza Lamb, Forlì senza il croato (e Magro): le assenze degli stranieri sono state pareggiate. Forlì è stata quasi sempre avanti escludendo il primo quarto caratterizzato da qualche palla persa di troppo e dal solito predominio a rimbalzio dei friulani. I biancorossi sono però entrati in campo con la faccia giusta. Nella seconda frazione è scattato il Cinciarini-moment: 11 punti in 4’40’’ con due triple. Trascinata dal suo capitano, Forlì è volata prima a +8 sul 22-30 dopo un parziale di 11-2 in 2’36’’, poi ha toccato il +14 e anche il +16 sul 27-43 a 2’ dall’intervallo lungo, dopo un fallo antisportivo su Gaspardo, costretto a uscire. L’Unieuro che è andata al cambio campo a +13 pur perdendo la lotta a rimbalzo ma tirando con il 59% da due ed il 41% da tre.

Nel terzo quarto arriva la prevedibile riscossa della Gesteco trascinata da un Dell’Agnello da 12 punti, imprendibile sia che giochi il pick and roll, sia in post basso, sia con i suoi floater in avvicinamento. Forlì barcolla ma resta comunque sempre avanti con sugli scudi il solito Cincia e Del Chiaro. Cividale arriva anche a -2 ma Forlì chiude a +3 anche dopo 30’ sul 59-62. Nel quarto periodo Cividale tenta il tutto per tutto. La bomba di Rota pareggia a quota 66 dopo 2’40’’, ma Gaspardo prima e Pollone dopo rispondono subito da tre e Forlì resta sempre avanti seppure di poco. A 2’50’’ Mastellari segna la tripla del -3 73-76 ma Del Chiaro da due e Gaspardo da tre a 1’15’’ ricacciano indietro i friulani sul 75-81. Mastellari segna da tre a -33’’ (78-81), Harper sbaglia l’entrata di un soffio ma né Rota (-2’’) né Ferrari (da centrocampo dopo una rimessa persa) sono riusciti a mandare la partita al supplementare. Forlì vince con merito e, così, può spaventare anche Rimini.