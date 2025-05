Unieuro Forlì vince gara3 contro Ueb Gesteco Cividale: Tavernelli protagonista

Unieuro Forlì 91Ueb Gesteco Cividale 81

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 3 (1/3 da 3), Cinciarini 16 (2/3, 2/2), Tavernelli 22 (4/4, 3/4), Gaspardo 14 (1/5, 2/4), Perkovic 5 (1/3, 0/4), Pascolo 10 (5/5), Del Chiaro 3 (1/3), Pollone 5 (1/4 da 3), Sanviti ne, Errede ne, Harper 13 (6/10, 0/1). All.: Martino.

UEB GESTECO CIVIDALE: Lamb 11 (3/5 da 3), Redivo 4 (2/4, 0/3), Miani 21 (6/10, 3/4), Anumba, Mastellari 13 (2/3, 2/6), Rota 9 (2/3, 0/3), Marangon 4 (2/5, 0/2), Berti (0/1), Ferrari 2 (1/2, 0/2), Dell’Agnello 17 (4/7, 2/2), Piccionne ne. All.: Pillastrini.

Arbitri: Miniati, Maschio, Gai.Parziali: 23-28, 49-42, 68-69.

Note – T2: Forlì 20/33 (61%), Cividale 19/35 (54%); T3: Forlì 9/22 (41%), Cividale 10/27 (37%); TL: Forlì 24/34 (71%), Cividale 13/21 (62%). Rimbalzi: Forlì 32 (3 offensivi), Cividale 35 (8 off.). Espulso coach Pillastrini per due falli tecnici. Spettatori: 2.143.

Al termine di un’autentica battaglia, Forlì è ancora viva. Agonismo e intensità ai massimi livelli in gara3. Nessuna delle due squadre si tira indietro e risparmia colpi, con falli tecnici che ‘fioccano’ (espulso coach Pillastrini nel 2° quarto) e un giocatore per parte con 5. Ma a spuntarla sono i biancorossi, che fanno quadrato nel momento più delicato del match, alzano le barricate nella propria metà campo (12 punti subiti negli ultimi 10’) e mettono finalmente all’angolo una Cividale mai doma.

Priva di Magro (in borghese a bordo campo), l’Unieuro alla fine vince con merito, trascinata dalla prestazione ‘monstre’ di Tavernelli: 22 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, 36 di valutazione e la firma sui canestri decisivi. Sì, perché a inizio ultimo quarto è tutto ancora da decidere e Cividale tiene la testa avanti con Miani (21 punti alla fine). Qui però Riccardo scava il solco: dalle sue mani nasce un break di 7-0 che vale il +5 (77-72) e fa pendere l’inerzia dalla parte dei padroni di casa. Poco dopo segnerà anche il +8 (82-74) e Forlì non si fa più sfuggire il match. Nonostante l’uscita per falli di un prezioso Harper, gli avversari non segnano più dal campo negli ultimi 4’ di gioco.

La partita non aveva mai avuto un vero padrone. Perché Forlì parte mettendo grande pressione sul portatore di palla avversario e alterna difese per provare a mettere sabbia negli ingranaggi di Cividale. Ma i gialloblù trovano la chiave di volta e salgono in cattedra con le triple di Mastellari (16-19) e quindi con i canestri di Miani (23-30). Tornato sul parquet dopo due falli prematuri, Harper infonde fiducia con un break di 6-0, ma la Gesteco continua a ‘cavalcare’ il suo uomo più caldo e così con Lamb vola sul +6 (36-42).

A metà della seconda frazione, però, la gara cambia. Perché gli ospiti si fanno improvvisamente nervosi e Dell’Agnello comincia la ‘corrida’ che porterà coach Pillastrini a protestare fino all’espulsione per due falli tecnici consecutivi. L’Unieuro Arena non è quella delle grandi occasioni ma basta una scintilla per renderla bollente: spinta dai propri tifosi, Forlì costruisce il 13-0 che vale sorpasso e allungo sul 49-42 alla pausa lunga. Il 3° quarto, però, è appannaggio di Cividale, che parte 0-8 (49-50) e quindi con Dell’Agnello (12 punti in 10’) sembra tenere in pugno la sfida.

La Pallacanestro 2.015 si aggrappa a Cinciarini e Harper (impattante il suo post basso), prima che l’ultima frazione segni la svolta definitiva. Domani si torna al Palafiera per gara4, per provare a impattare sul 2-2.