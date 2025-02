Unieuro rinviata, come quasi tutta la 29ª giornata. A Pesaro il 15 marzo

Sono solo due le gare in programma questo weekend nella 29ª giornata, caratterizzata da una pioggia di rinvii per le convocazioni delle Nazionali. Questa sera, al PalaCarnera, Udine ha l’occasione di conquistare il temporaneo primato solitario, in una sfida testa-coda contro Piacenza ultima della classe. L’altra gara in programma è invece Torino-Livorno, sfida importante nella corsa salvezza.

Rinviate, invece, tutte le altre gare: Pesaro-Forlì, in particolare, sarebbe stata (e sarà) uno scontro diretto per la zona playoff, con i lanciatissimi adriatici che hanno due punti in più, ma hanno anche già giocato a differenza dell’Unieuro. Il match si giocherà sabato 15 marzo, nel weekend delle Final Four di Coppa Italia, così come Brindisi-Cremona e Avellino-Cento (sempre previste originariamente per oggi). Mentre Fortitudo-Urania, Cividale-Verona, Rieti-Rimini e Vigevano-Orzinuovi si giocheranno pochi giorni dopo, il 19 marzo in un turno infrasettimanale. Chiude il programma Nardò-Cantù che è stata riprogrammata per il 2 aprile.

La classifica: Rimini* e Udine* 40; Rieti, Cantù, Pesaro e Cividale 34; Forlì*, Avellino*, Milano*, Fortitudo e Verona 32; Brindisi 30; Torino 24; Cremona* e Cento 20; Orzinuovi* e Livorno 18; Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 10. * = una gara in meno.