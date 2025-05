Unieuro senza Perkovic e Magro per la semifinale playoff a Rimini

L’Unieuro scenderà domani al Flaminio di Rimini per gara1 delle semifinali playoff verosimilmente senza Toni Perkovic e senza Daniele Magro. Le condizioni dei due sono le più preoccupanti fra quelle emerse dopo la fine della serie contro Cividale.

Magro, infortunatosi in gara2 della serie contro i friulani e assente nelle ultime tre gare, dopo un colpo subìto nella seconda partita ha visto aggravarsi un problema alla schiena che lo stava tormentando da settimane. Il centro di 38 anni si sta sottoponendo a diversi tipi di terapie ma è difficile che possa tornare in campo, almeno nelle due partite di Rimini. La situazione viene comunque tenuta monitorata giorno dopo giorno. Diversa e ugualmente seria è la situazione del croato. A cui – come ha riportato ieri una nota della società – si è infiammato il ginocchio destro che, soprattutto quando corre, gli procura dolore. Sebbene una decisione sul suo impiego verrà presa solo a poche ore dalla palla a due, al momento il no sul loro impiego prevale nettamente sul sì.

Ci sarà invece Raphael Gaspardo che si è rotto il naso in uno scontro con Miani a 2’09’’ dalla fine del secondo quarto di gara5, senza che questo lo potesse fermare nel finale di partita. A Rimini sarà in campo indossando la consueta maschera adatta a queste circostanze. Ci sarà così come Cinciarini, uscito da gara5 con un affaticamento al ginocchio.

Se anche Perkovic dovesse mancare, Forlì ha estratto già in Friuli numerose frecce al proprio arco: proprio Cinciarini e Gaspardo, insieme a Del Chiaro, sono stati i principali protagonisti della vittoria che ha qualificato l’Unieuro alla semifinale. Gaspardo è stato la punta di diamante della squadra romagnola nella serie contro la Gesteco, tanto che ieri gli appassionati di tutta Italia lo hanno eletto miglior giocatore dell’intero primo turno di playoff, nel sondaggio lanciato sui social network dalla Lnp. Ha segnato lui il canestro da tre decisivo, ma non solo. È stato l’unico biancorosso a terminare in doppia cifra per punti in tutte e cinque le gare (24 in gara4 e 21 in gara5) e ha chiuso con 17.8 punti (contro gli 11.4 della stagione regolare) con il 54% da due, il 40% da tre e il 76% dalla lunetta (in stagione regolare aveva il 49%, il 34% e il 58%).

Uno che non finisce mai di stupire è stato ancora una volta Daniele Cinciarini: con 20 punti in altrettanti minuti e il 70% al tiro, ha fatto il Perkovic. Come in gara3 (16 punti in poco meno di 20’ con l’80% al tiro). Rispetto alla stagione regolare ha elevato le sue medie che da da due sono passate dal 39% al 63% e da tre dal 24% al 33%.

Angelo Del Chiaro è esploso in gara5 dove ha segnato più punti, 21, rispetto a tutte le precedenti quattro partite (20). Molto positivo anche Demonte Harper in doppia cifra in quattro delle cinque sfide. Da non sottovalutare nemmeno Matteo Parravicini con i suoi 16 punti in 20’ di gara4 con il 75% al tiro.

Una delle chiavi del passaggio del turno forlivese va però individuato anche nelle medie dall’arco. Infatti gli uomini di Martino, dopo aver chiuso le prime due partite in Friuli rispettivamente con il 22% e 25%, nelle ultime tre gare hanno fatto segnalare il 41%, il 44% e il 41% con un numero di conclusioni da tre in crescita, 22, 27 e 32. E tutto questo nonostante un Toni Perkovic assente in gara5 e con una gara3 nella quale non è andato oltre i 5 punti (con 0/4 dall’arco). Un’assenza che si può tamponare nel breve periodo, sperando che torni al più presto.