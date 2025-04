Unieuro sfida Cento per il quarto posto nella regular season di basket

Quaranta minuti per coronare una veemente risalita o per chiudere con l’amaro in bocca: tutto in una serata per l’Unieuro che alle 18.30 sarà impegnata sull’insidioso campo di Cento per l’ultima giornata di regular season. I ragazzi di coach Antimo Martino, dopo un inizio di stagione faticoso, hanno infatti l’occasione adesso di chiudere la prima fase del campionato al quarto posto, il primo riservato agli ‘umani’ dietro all’inarrivabile trittico Udine, Rimini e Cantù, con quest’ultima che peraltro i forlivesi potrebbero agganciare ma mai superare visto, il -1 nella differenza canestri.

Per conquistare questo prezioso traguardo, però, Perkovic e compagni sono condannati a vincere sul campo di una Banca Sella Cento combattiva, a caccia di due punti per poter festeggiare la salvezza senza dover sperare nella sconfitta di Cremona contro Avellino: coach Emanuele Di Paolantonio ha presentato il match come una finale, chiamando a raccolta il tifo, per provare a raggiungere un traguardo meritato.

Squadra ruvida, atipica, la truppa centese può contare su due americani di grande impatto: se Stacy Davis è il terzo miglior realizzatore del torneo con oltre 18 punti a gara, a cui aggiunge oltre 6 rimbalzi, Gabe Devoe è una guardia di notevole qualità, in grado di trovare la via del canestro in molti modi, come già dimostrato nelle precedenti esperienze in categoria con Piacenza e Verona.

Perso poi per strada Carlos Delfino, che a marzo ha risolto il contratto a causa del perdurare di alcuni problemi fisici, Cento punta forte su una lunga lista di esterni, dall’ex Udine Vittorio Nobile al giovane Nicolas Tanfoglio, per arrivare ad Alessandro Sperduto e Nicola Berdini: entrambi viaggiano a circa 8 punti di media, a cui però l’ex Ravenna aggiunge quasi 4 assist a gara; entrambi sono figli di ex giocatori forlivesi, rispettivamente Andrea Sperduto (guardia con un passato alla Libertas Alfamacchine nel 2001/02) e Paolo Berdini, playmaker dell’Olitalia, in A1 dal 1995 al ’97.

Sotto le plance, ben poche sono le alternative a disposizione nel roster emiliano: totem d’area è l’ex forlivese Lorenzo Benvenuti (10 punti e 6 assist a gara), mentre dalla panchina a dar fiato ci sono l’ala Nicolas Alessandrini e Matteo Graziani.

Peggior attacco del torneo (73,5 punti a gara) e negli ultimi posti sia per percentuali da 2 (49%, peggio fanno solo Forlì e Rieti) e assist (appena 12 a partita), Cento è una squadra rognosa e fastidiosa soprattutto nella sua metà campo, dove può mettere sul parquet energia difensiva e soluzioni tattiche interessanti.

"Ci aspetta una partita non semplice, per una gara che vale molto per entrambe le squadre – ammette coach Antimo Martino –. Cento nella seconda parte di stagione è cresciuta moltissimo, con tante vittorie importanti come dimostrano le recenti trasferte di Brindisi e Avellino, o le sconfitte maturate solo nei minuti finali contro Fortitudo Bologna e Udine. Sappiamo che sarà necessaria una partita solida per tutti i 40 minuti, visto che le difficoltà che ci aspettano non saranno minimamente proporzionate alla classifica delle due squadre".

Per l’Unieuro, come detto, il successo varrebbe un dolce quarto posto, mentre un ko potrebbe proiettare i biancorossi anche in una sesta posizione che saprebbe di beffardo data la crescita e la scalata viste in questo 2025.