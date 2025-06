Unieuro Under 15 fermata ai quarti di finale delle finali nazionali ad Agropoli

Si è concluso ai quarti di finale il bel cammino della squadra Under 15 dell’Unieuro, sconfitta 59-66 dalla Bbg Gallarate alle finali nazionali di categoria di Agropoli. I ragazzi di coach Grison, dopo le tre vittorie sul filo di lana ottenute nel girone di qualificazione, sono stati sconfitti dai lombardi, reduci dagli spareggi, dopo una gara condotta a lungo anche se mai con margini ampi. Avanti 37-36 al 20’ (con Cappabianca già a quota 23 punti), i biancorossi erano in testa 51-49 anche al 30’. Ma qui hanno perso qualche pallone e concesso qualche rimbalzo offensivo di troppo, subendo un parziale di 17-8 nell’ultima frazione e di 9-2 negli ultimi 4’30’’ di gioco quando il punteggio era di 57-57. Per l’Unieuro hanno segnato 5 punti Ravaioli, 6 Fiorini, 30 Cappabianca, 2 Gallegati, 10 Cerminara e 6 Altini.

"Siamo stati sconfitti giustamente da una bellissima squadra – ha detto coach Grison – in una partita dove purtroppo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Però considerando il nostro cammino, sono soddisfatto. Non pensavo potessimo arrivare qua".

s. b.