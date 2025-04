Urania Milano trionfa a Brindisi e accede ai playoff, Gentile e Amato protagonisti

Colpaccio esterno dell’Urania Milano che sbanca il campo di Brindisi con il punteggio 66-83 e conquista l’accesso diretto ai playoff dove affronterà Rieti. Per i milanesi una risposta importante dopo l’inopinato ko di settimana scorsa in casa con Livorno che riporta il sorriso, ma soprattutto porta i milanesi ad evitare le forche caudine dei play-in. Dominio totale di Alessandro Gentile con 20 punti e 13 rimbalzi, ma molto positivo anche Amato con 23 punti e 7/15 da 3. Cantù già certa del suo terzo posto cede in casa alla Elachem Vigevano per 75-79 con i ducali condotti da un super Francis da 28 punti e 8 assist. Il migliore per i biancoblu è McGee con 14 punti.

Alla fine, però, il colpaccio di Vigevano non serve loro per migliorare la posizione di classifica, perchè con l’avulsa a 3 con Livorno e Cremona i gialloblù sono comunque diciottesimi. Pur perdendo, invece, guadagna da questo intreccio di classifica una posizione la Juvi Cremona che perde 90-101 con Avellino nonostante i 18 punti di Washington e Giombini si ritrova così al 16esimo posto e incontrerà nei playout i pugliesi di Nardò. Per Vigevano invece ci sarà la sfida proprio con Livorno con fattore campo avverso. In una gara senza necessità di verdetti perde in casa Orzinuovi superata 65-75 da Cividale senza trovare conforto dai 20 punti di Gerel Simmons, chiudendo con il suo già certo 14esimo posto. S.P.