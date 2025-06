US Città di Capannori ringrazia le società sportive per il supporto negli impianti

La questione degli impianti sportivi è sempre di stretta attualità. Mancano e le società sono costrette ad arrangiarsi. Una carenza che, spesso, impone alle compagini di qualsiasi categoria, di dover rivedere anche i budget.

L’Unione Sportiva Città di Capannori, ad esempio, ha dovuto barcamenarsi per trovare strutture idonee e vuole ringraziare quattro società sportive per il prezioso supporto fornito durante la stagione appena trascorsa. "In un periodo in cui reperire spazi palestra disponibili rappresenta una vera sfida – dichiara il consigliere comunale a Capannori, Mauro Frediani, ma anche collaboratore della società – la sinergia tra realtà del territorio diventa un valore fondamentale. Per questo motivo l’US Città di Capannori desidera esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento a tre importanti sodalizi nel mondo sportivo lucchese che hanno dimostrato grande disponibilità e spirito di solidarietà: si tratta di Le Mura Spring, Pallavolo Nottolini e Nuovo Basket Altopascio (NBA) (nella palestra di via Marconi ha giocato il Bieffe Capannori) e Libertas Basket Lucca che hanno messo a disposizione i propri spazi palestra, permettendo alla nostra società di proseguire regolarmente le attività e garantire la continuità degli allenamenti per i nostri atleti".

"Il loro gesto – aggiunge Frediani – va oltre l’aiuto pratico: è un esempio concreto di come lo sport possa unire, creando una rete di supporto basata su valori comuni e sulla volontà di offrire ai giovani opportunità di crescita e aggregazione. A nome di tutto il consiglio direttivo, dello staff tecnico, degli atleti e delle famiglie, rivolgiamo un grazie di cuore a questi club amici".

"Il loro sostegno dimostra che, quando si fa squadra anche fuori dal campo, si possono superare insieme le difficoltà. L’US Città di Capannori – conclude Frediani – continuerà a coltivare e rafforzare questi legami, con l’obiettivo di costruire una comunità sportiva sempre più unita e solidale, sperando, finalmente, di poter giocare in casa a Capannori i prossimi campionati di pallavolo e basket".

Una sfida senza dubbio importante. A Capannori, tra l’altro, dovrebbe essere ormai imminente il completamento della Cittadella dello Sport, ma che, purtroppo, non aiuterà gli sport al coperto.

Massimo Stefanini