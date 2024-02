Use ad Arezzo con fiducia. Al Pala Betti arriva Legnaia

Saranno entrambe di scena oggi alle 18 Use Computer Gross Empoli e Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino, in quella che è la penultima giornata della regular season del girone B di B Interregionale. Partiamo da Rosselli (nella foto a sinistra) e compagni che saranno di scena ad Arezzo per centrare il primo obiettivo stagionale: la matematica certezza di un posto tra le prime quattro. Traguardo raggiungibile sia vincendo o, in caso di ko, sperando che la Virtus Siena batta Quarrata. "Ci prepariamo ad affrontare Arezzo – spiega coach Valentino – una squadra che si è costruita piano piano la possibilità, proprio in queste ultime due giornate, di entrare nelle prime otto grazie al miglioramento fatto in questi mesi ed alla crescita dei singoli elementi. E’ una squadra che ha grande pericolosità negli esterni ed è capace di essere offensivamente performante grazie al perno del loro attacco, il play argentino Toia supportato da ottimi tiratori dall’arco".

"Noi non facciamo calcoli – prosegue il tecnico – andiamo per vincere e centrare matematicamente il primo obiettivo stagionale. Chiunque dei nostri sarà disponibile fisicamente a scendere in campo dovrà essere pronto a sacrificarsi sia in attacco che in difesa con grande disciplina e la consapevolezza che la posta in palio è importante". Veniamo adesso ai gialloblù valdelsani, che nell’ultima sfida casalinga della prima fase ospiteranno l’Olimpia Legnaia. Una partita che metterà di fronte due squadre spinte da motivazioni diverse ma ugualmente forti. Da una parte il team di Angiolini (nella foto a destra) intenzionato a confermare il buon momento in casa dopo gli ultimi 2 successi con Arezzo e Lucca, ma anche a mettere una pietra sopra l’amaro ko di sette giorni fa a Empoli, e prendersi 2 punti preziosi per rinnovare morale e fiducia in vista della seconda fase in cui si giocherà la salvezza. Dall’altra un’Olimpia Legnaia che, reduce da 3 sconfitte di fila, arriverà al Pala Betti per arginare la striscia negativa e mettere l’ipoteca sul passaggio alla poule play-in silver. All’andata, dopo una gara rimasta in equilibrio per 40 minuti, sono stati i fiorentini a spuntarla in volata per 67-65. Una sconfitta che è stata mal digerita in casa Abc e che adesso si ripropone a tinteggiare questo rush finale dove i gialloblù proveranno a far valere ancora il fattore campo e prendersi un riscatto dal sapore di orgoglio.