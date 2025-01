Use, basta una vittoria per i playoff. Questa settimana c’è il rush finale

La convincente vittoria nel derby con l’Abc Castelfiorentino di sabato scorso ha regalato all’Use Computer Gross il giusto slancio per affrontare il rush finale di questa prima fase del campionato di B Interregionale, dove è chiamata in una settimana a blindare il proprio posto tra le migliori sei. Dopo la trasferta di Lucca di sabato prossimo, infatti, i biancorossi ospiteranno mercoledì la Mens Sana Siena nel turno infrasettimanale e sabato 1 febbraio chiuderanno la regular season a Quarrata. Agli empolesi basta centrare una vittoria o sperare che Arezzo ne perda una per poter festeggiare il primo traguardo stagionale.

"Abbiamo fatto un’ottima prestazione nonostante una partenza non brillante – ha commentato coach Luca Valentino –. I 25 punti subiti nella prima frazione non sono abituali per noi ma poi abbiamo trovato la giusta intensità difensiva ed è arrivata la vittoria. Ho visto un’Use solida, con Castelfiorentino che ci ha costretti a far salire i toni anche a rimbalzo, un fattore a loro favore nella prima metà. Un plauso va sia ai giocatori più esperti che ai giovani, ognuno ha dato il proprio contributo. Ora dobbiamo mantenere alta l’asticella dell’attenzione senza fare troppi calcoli ma pensando a dare il massimo sempre".

Intanto migliorano le condizioni di Mazzoni. "La visita a cui si è sottoposto ha dato esito positivo – ha concluso Valentino – quindi può riprendere ad allenarsi e lo sta già facendo".