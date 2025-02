Use, comincia la Play-Gold. Una montagna da scalare

Archiviata con la sconfitta in volata di Quarrata la prima fase, chiusa al quarto posto con 26 punti l’Use Computer Gross si prepara ad esordire nei Play-Gold per un posto nei play-off promozione. In questa seconda parte della stagione i biancorossi se la dovranno vedere contro le prime sei classificate del girone A, portandosi dietro i punti conquistati negli scontri diretti con le prime sei del proprio raggruppamento. Per la verità non molti quest’anno, solo sei, che rispetto alla scorsa stagione quando i biancorossi entrarono in questa fase con il primo posto, relegano capitan Sesoldi e compagni al penultimo.

Questa la classifica con cui si apriranno i giochi nel weekend del 15 e 16 febbraio (fine settimana di riposo quindi il prossimo): Oleggio 18; San Miniato e Lucca 16; Borgomanero, Pavia e Costone Siena 10; Gazzada, Casale e Arezzo 8; Derthona ed Empoli 6; Quarrata 4. Pertanto, per la squadra di coach Valentino sarà una corsa tutta in salita, anche se la zona play-off è comunque lontana solo due lunghezze. La formula prevede gare di andata e ritorno contro le squadre dell’altro raggruppamento con le prime otto classificate che alla fine accederanno ai play-off promozione.

"Siamo prontissimi e anche curiosi di andare a confrontarci con le squadre dell’altro girone – confessa coach Valentino –. Saranno comunque tutte sfide difficili perché, al di là che sono sei buone squadre, si alternano tra team di esperienza ed altri più giovani e molti atletici. Da parte nostra proveremo ad agganciare i play-off, ma intanto ci prendiamo questa settimana di sosta per cercare di mettere apposto i problemi fisici e modificare o migliorare delle cose".