Use Computer Gross cerca riscatto contro Borgomanero nei play-off Serie B

Riscattare il pesante ko di Borgomanero, pareggiare la serie e rimandare la qualificazione al secondo turno play-off alla bella di domenica prossima. Questo il triplice obiettivo odierno dell’Use Computer Gross, che stasera alle 21 ospita al Pala Sammontana la squadra piemontese per gara-2 del primo turno play-off di Serie B Interregionale. Una sfida da dentro o fuori che coach Luca Valentino ed il suo staff stanno preparando al meglio, buttando chiaramente un occhio a quanto successo in Piemonte. "Sapevamo che sarebbe stata durissima – spiega il tecnico biancorosso – su un campo che resta inviolato. Come se non bastasse, le pessime percentuali che abbiamo avuto e l’aver tirato in 40 minuti solo 9 tiri liberi sono sicuramente cose che non ci hanno aiutato. Le gare dei play-off possono essere diverse l’una dall’altra e quindi l’obiettivo è resettare tutto e provare ad allungare la serie davanti ad i nostri tifosi". Anche la società sta facendo la sua parte perché il pubblico sia effettivamente il sesto uomo in campo. Stasera infatti il biglietto d’ingresso costerà solo 5 euro (i tesserati delle giovanili entreranno come sempre gratuitamente), anche per gli abbonati visto che la tessera era valida solo per la stagione regolare. Facile immaginare quindi che il Pala Sammontana sarà gremito per fare la sua parte in una gara che si preannuncia difficile ma che la squadra è intenzionata a far sua.

Contemporaneamente, alla stessa ora ma al Pala Betti di Castelfiorentino, l’Abc Solettificio Manetti ha il primo match-point per conquistare la salvezza. Dopo il bel successo di sabato scorso a Cecina, infatti, vincendo anche l’odierna gara-2 i gialloblu valdelsani rimarrebbero in categoria senza dover ricorrere al successivo turno di play-out, a cui invece si dovrebbe aggrappare Cecina. Fondamentale sarà ripartire dall’intensità difensiva messa in campo nel secondo tempo al Pala Poggetti, e dalla forza del gruppo di una squadra che ha saputo buttare il ’cuore oltre l’ostacolo’ nel momento più importante della stagione.