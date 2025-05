Use Computer Gross sfida Borgomanero nei play-off: inizia l'avventura

Parte stasera alle 18 da Borgomanero l’avventura nei play-off dell’Use Computer Gross, che ha chiuso al quinto posto la seconda fase di Play-in Gold, proprio alle spalle degli avversari odierni. Borgomanero è una delle squadre più frizzanti del lotto, un gruppo di giovani talentuosi puntellato dall’esperienza dell’intramontabile Benzoni. Una squadra che ha giocato una finale nazionale Under 19 strepitosa, chiusa al terzo posto dopo la sconfitta in semifinale contro l’Olimpia Milano che poi ha vinto lo scudetto. Coach Valentino ha già inquadrato la sfida. "Affrontiamo una squadra che mette insieme talento individuale e fisicità – ha dichiarato il tecnico biancorosso –, sarà importante giocare con pazienza in attacco e soprattutto limitare le palle perse perché loro sono bravissimi a giocare in velocità e ad aprire contropiedi micidiali".

In parità il bilancio dei due scontri diretti della seconda fase: se all’andata in Piemonte l’Use perse in volata per 91-88, al ritorno fece la voce grossa vincendo di 21 punti e superando quota 100 (103-82). Ad arbitrare la partita saranno Giuliani di Vigevano e Martinetti di Bovisio Masciago, mentre mercoledì prossimo alle 21 al Pala Sammontana ci sarà gara-2 con l’eventuale ’bella’ in programma domenica 18 maggio ancora a Borgomanero. Infine, la diretta streaming della partita è sul canale youtube college basket tv.