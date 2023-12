Use di scena in Piemonte. Tabù trasferta da sfatare

Un altro intenso weekend di basket è alle porte, con gare importanti per tutte e tre le principali formazioni del circondario. Chiamata ognuna a dare delle risposte dopo quanto fatto vedere nelle ultime uscite. È in caso dell’Use Computer Gross, prima a scendere in campo, che stasera alle 20.30 a Serravalle Scrivia (Al) cerca quella vittoria in trasferta che manca da tre partite consecutive (ko a Quarrata, Siena e Castelfiorentino). "L’avversario è di quelli da prendere con le molle – attacca Tommaso Cappa, uno dei collaboratori di coach Valentino –. Vietato guardare la classifica che è molto bugiarda per le partite che ha fatto. Serravalle ha tenuto sempre il punteggio in bilico con tutte e chi ha vinto sul suo campo ha faticato non poco per portare a casa i due punti. In casa, poi, ha una marcia in più e giocatori molto imprevedibili". Domani, sempre nello stesso campionato di Serie B Interregionale sarà invece la volta dell’Abc Castelfiorentino. Dopo la vittoria nel derby, prima stagionale, e il ko di misura a Firenze con Legnaia, i gialloblù tornano al Pala Betti alle 18 per ospitare Sestri, con cui divide l’ultimo posto in classifica a quota 2 punti. Va da se che si tratta di un incontro molto delicato, in cui la posta in palio vale ’doppio’. I liguri vengono da 8 sconfitte di fila, ma proprio fuori casa hanno colto il loro fin qui unico successo (77-82 a Serravalle Scrivia).

Sempre domani, palla a due alle al Pala Sammontana, l’Use Rosa Scotti va in cerca di conferme contro il Basket Carugate nella 9ª giornata di Serie A2 femminile. Dopo la battuta d’arresto in Sardegna contro il Selargius, infatti, le biancorosse hanno reagito bene contro Mantova e Stella Azzurra Roma e dare continuità di prestazioni e risultati sarebbe importante per crescere proprio sotto quell’aspetto che finora è un po’ mancato alle ragazze di coach Alessio Cioni. Sulla carta la sfida contro le milanesi è ampiamente alla portata di Manetti e compagne, visto che le lombarde hanno colto fin qui una sola vittoria al fronte di 7 sconfitte.

Simone Cioni