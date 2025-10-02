Use, esordio positivo: "Subito buoni segnali"

Non poteva partire in modo migliore la nuova stagione di Serie B Interregionale dell’Use Computer Gross, che ha regalato subito una soddisfazione al pubblico che sabato scorso ha gremito le tribune del Pala Sammontana. Andato in archivio il primo impegno ufficiale contro la Junior Basket Casale, i biancorossi empolesi possono adesso proseguire serenamente il proprio programma di lavoro di questo avvio di campionato. "Partire con una vittoria davanti al nostro pubblico è sempre importante – spiega coach Luca Valentino – soprattutto in una gara non semplice come quella contro Casale. Siamo partiti contratti, con qualche errore di troppo e un numero di palle perse che ha condizionato la fluidità del nostro attacco. Nel secondo tempo, però, la squadra ha mostrato un altro volto: siamo stati più concreti, più lucidi nelle scelte e abbiamo alzato il ritmo in difesa, trovando quella continuità che ci era mancata nella prima parte". L’allenatore di Grosseto chiude poi sottolineando gli spunti più positivi del match contro i piemontesi e volgendo lo sguardo verso il prossimo incontro.

"Considerando che siamo un gruppo con tanti volti nuovi – prosegue – la compattezza mostrata è un segnale positivo. Portiamo a casa i due punti e diverse indicazioni utili per continuare a crescere. In tal senso già domenica prossima alla prima trasferta ci sarà subito una bella verifica. Giocheranno infatti sul difficile campo di Lucca, un test impegnativo ma molto indicativo per la squadra e la sua crescita". Seppur non da subito contro Casale l’Use ha dato l’impressione di essere già sul pezzo in difesa, mentre in attacco è stato decisamente buono l’impatto dei nuovi arrivati Sakellariou, Cipriani e Ciano, tutti in doppia cifra per quanto riguarda i punti realizzati, così come il pivot De Leone, ormai una certezza in casa biancorossa.