Use Rosa, buon momento: "Importante per il morale"

All’orizzonte si stagliano gli impegni quanto mai complicati contro le corazzate Costa Masnaga e Galli San Giovanni, ma intanto l’Use Rosa Scotti ci arriva sicuramente con il morale alto e maggiori certezze. Merito delle ultime due vittorie consecutive, in giorno dell’Epifania a Roma e domenica scorsa al Pala Sammontana contro Moncalieri. Proprio in riferimento a questa sfida contro le piemontese la squadra ha giocato un buon basket rispettando appieno il piano partita di coach Alessio Cioni e la vittoria è arrivata senza particolari affanni. "E’ vero – annuisce l’esterna Irene Ruffini (nella foto a sinistra con la maglia bianca) – siamo partite molto bene e, nonostante una settimana con diversi problemi fisici, avevamo preparato bene la partita. Ci sono stati alcuni alti e bassi nell’arco dei quaranta minuti ma, nel complesso, è stata sicuramente una buona prestazione da parte nostra e, di conseguenza, due punti meritati. Il momento che stiamo attraversando è positivo. Le vittorie che abbiamo centrato nelle ultime due partite ci volevano anche per darci morale dopo le sconfitte di Broni ed in casa con Derthona. Il fatto di averle ottenute giocando anche bene non può che farci piacere". Il tecnico Cioni (nella foto a destra), com’è giusto che sia, trova comunque il pelo nell’uovo. "Ci è mancata un po ’ di continuità perché ci siamo fatte rimontare sul più venti – ammette –. Abbiamo forse calato un po’ l’attenzione, dopo però ci siamo ripresi ed abbiamo gestite bene fino alla fine una buona gara"

Come piacere, essendo un’esterna, a Ruffini ha fatto anche la sua prestazione personale: 16 punti con il 75 per cento dal campo ed un bel due su due dall’arco. "Se ci sono riuscita è soprattutto grazie alle mie compagne che mi hanno messo nelle condizioni migliori per fare punti – chiosa l’esterna biancorossa –. Le prestazioni personali contano solo perché servono a raggiungere la sola cosa che conta, ovvero la vittoria della squadra". Ed ora, appunto, l’attenzione si sposta sulle partite contro Costa Masnaga in trasferta e Galli San Giovanni in casa. "Sono due squadre del quartetto di testa – chiude Ruffini – inutile dire che per noi sono partite molto difficili ma stiamo bene ed andremo a giocarcele col morale alto e sapendo che non abbiamo niente da perdere".

Simone Cioni