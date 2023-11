Use Rosa cerca il riscatto. E la Miscenko migliora

Si torna in campo e forse è proprio quello che ci voleva per l’Use Rosa Scotti dopo la batosta di San Giovanni Valdarno. Le biancorosse sono attese oggi alle 17 a Desio dalla neopromossa Giussano, formazione mai affrontata prima e che perciò suscita inevitabilmente un po’ di curiosità in coach Cioci, che si attende un pronto riscatto da parte delle sue ragazze. "Le lombarde in realtà hanno costruito una squadra con giocatrici importanti ed esperte per la categoria e quindi sono un gruppo di tutto rispetto – spiega il tecnico di Castelfiorentino –. Quando hai Manzotti, Diotti o Gatti mi sento di dire che affrontiamo una squadra buona che ha fatto un mercato importante. In questo quadro va inserita poi la giocatrice polacca, Niedzwiedzka, che è al momento è la miglior realizzatrice del campionato, sicuramente una ragazza da temere molto viste le sue doti. Ci aspetta quindi una sfida difficile e delicata come tutte quelle del girone, ma noi vogliamo riscattare il brutto ko di domenica scorsa e mi aspetto dalle ragazze una gara con un approccio diverso. Personalmente non vedo l’ora di giocarla".

Intanto arrivano buone notizie sull’infortunio di Marta Miscenko, uscita a San Giovanni per un problema al ginocchio. Si tratterebbe infatti soltanto di un edema osseo e potrebbe quindi tornare a disposizione in tempi brevi. Ad arbitrare il match saranno Giovagnini di Torino e Giordano di Chivasso (Torino).