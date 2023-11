Use Rosa, gara delicata: "Vogliamo voltare pagina"

Archiviate le ultime due sconfitte esterne consecutive, stasera alle 20.30 l’Use Rosa Scotti torna al Pala Sammontana di Empoli per ospitare la Cestistica Spezzina, una delle formazioni storicamente più attrezzate della categoria ma reduce dalla sconfitta casalinga contro Costa Masnaga. Le liguri hanno infatti 6 punti (vittorie a Mantova e Roma e in casa con Carugate), 2 in più delle ragazze di coach Alessio Cioni, che si trovano quindi di fronte a una sfida delicata e difficile.

"Giochiamo contro una squadra che conosciamo fin troppo bene – spiega il tecnico – l’abbiamo anche affrontata in due amichevoli che però dicono poco visto che una volta abbiamo perso di venti e un’altra vinto di altrettanto. La verità, come sempre, sta nel mezzo e cioè che quella ligure è una buona squadra e quindi ci aspetta una partita combattuta. Per noi è l’occasione di lasciarci alle spalle le ultime due prestazioni e voltare pagina giocando con più leggerezza accompagnata da volontà e intensità. Non dobbiamo guardarci indietro ma avanti e in casa nostra vogliamo far bene". Insomma, La Spezia può essere l’avversario giusto non solo per rimettersi in marcia dopo le due sconfitte ma anche per riprendere morale e slancio perché una vittoria contro le liguri non è mai facile e riuscirci potrebbe rappresentare un momento importante nel percorso di crescita della squadra, alla ricerca di necessarie certezze. Quella di stasera sarà una gara particolare per Angelica Castellani che, proprio a La Spezia, ha giocato le ultime due stagioni. Ad arbitrare questo match saranno Vittori di Castorano e Mammoli di Perugia, mentre per quanto riguarda le giocatrici biancorosse dopo la partita Stoichkova raggiungerà la sua Nazionale della Repubblica Ceca per rispondere alla convocazione in vista delle prime sfide di qualificazione all’Europeo 2025. La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Usebasket, ma la società si aspetta un Pala Sammontana gremito.