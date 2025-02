Use Rosa inarrestabile. Ma sabato c’è il Salerno

Tre vittorie di fila per cancellare il balbettante avvio di 2025, che aveva visto l’Use Rosa Scotti perdere due delle prime tre uscite del nuovo anno. Con il successo di sabato scorso a La Spezia le biancorosse hanno anche ritrovato quella vittoria esterna che mancava dal blitz di Livorno di metà dicembre.

"Abbiamo giocato bene i primi due tempini – spiega coach Alessio Cioni – in particolare il secondo nel quale abbiamo concesso davvero poco in difesa. Il più 16 dell’intervallo ne è la dimostrazione. Dopo il riposo le cose sono cambiate visto che, dopo esserci presi alcuni buoni tiri che non sono entrati, abbiamo calato la nostra intensità difensiva che ha permesso alle liguri di rientrare in partita. Non è la prima volta che ci succede e dobbiamo riuscire ad evitarlo. Specie in difesa abbiamo la necessità di farlo visto che, non essendo una corazzata, senza avere un atteggiamento di un certo tipo per tutti e quaranta i minuti, rischiamo poi di vanificare quanto di buono fatto. Le basse percentuali al tiro ci possono stare, ma in difesa non dobbiamo mai mollare la presa. Se ci fossimo riuscite Spezia non sarebbe rientrata in partita. Al di là di questo, è senza dubbio un turno positivo. Siamo tornate a vincere fuori e ne siamo felici".

Use Rosa "Ora – prosegue – lavoriamo in settimana per preparare la partita di sabato con Salerno sperando di recuperare qualche problema fisico col quale abbiamo dovuto fare i conti".