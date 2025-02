Use Rosa, obbligo vittoria. Cioni: "Occhio alle insidie"

Diciannovesima giornata di Serie A2 Femminile sulla carta abbordabile per l’Use Rosa Scotti, che stasera alle 21 riceverà al Pala Sammontana di Empoli la Salerno Ponteggi. Le campane infatti stazionano nella parte bassa della classifica con 14, la metà di quelli conquistati finora dalle biancorosse empolesi. Insomma, l’occasione giusta per allungare la propria striscia positiva e restare nel quartetto di testa.

Tuttavia coach Cioni mette in guardia le sue ragazze. "È una partita che nasconde delle insidie – spiega il tecnico –. Salerno durante il campionato ha fatto vedere di essere capace di fare degli exploit come dimostra la vittoria di Costa Masnaga. Oltre a questo ha anche in organico Silvino Oliveira che è la migliore marcatrice del campionato, una ragazza sulla quale si difende male visto che è capace di molte soluzioni. Noi oltretutto arriviamo alla partita dopo una settimana non facile dal punto di vista degli allenamenti. Oltre a Leghissa che sarà sicuramente ancora assente, abbiamo altre giocatrici in dubbio e, anche se dovessimo riuscire a recuperarne una o più, questo problema ci ha impedito di preparare al meglio la gara. Quindi la raccomandazione che farò alla squadra è quella di tenere la guardia alta e cercare di fare la nostra partita senza guardare alle posizioni in classifica e riuscendo a tenere alta l’attenzione per tutti e quaranta i minuti. Sono cose fondamentali che ci serviranno per proseguire nel nostro cammino".