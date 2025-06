Use Rosa Scotti: Antonini, Casini e Ndiaye confermate per la prossima stagione

Tre è il numero che contraddistingue queste ultime settimane dell’Use Rosa Scotti. Dopo le prime tre importanti conferme (capitan Ruffini, Vente e Ianezic, oltre chiaramente a quella di coach Alessio Cioni) e le successive tre nuove pedine (Logoh, Lussignoli e Rylichova), il club biancorosso ha infatti annunciato adesso altrettante conferme tra le sue promettenti giovani. Francesca Antonini, Sara Casini e Dior Ndiaye vestiranno anche nella prossima stagione la maglia dell’Use Rosa.

Le prime sono ’prodotti’ del vivaio biancorosso, rispettivamente un’esterna classe 2005 e una play 2006. Entrambe hanno fatto tutta la trafila delle giovanili e, da un paio di stagioni, si sono conquistate minuti importanti in prima squadra. Il prossimo anno, così, sono attese da ulteriori miglioramenti per dare un contributo ancora più importante al gruppo. Per la pivot 2006 Ndiaye, invece, il prossimo sarà il secondo campionato consecutivo a Empoli, una stagione nella quale la giovane senegalese sarà chiamata a confermare e migliorare quanto di buono ha fatto nel campionato appena concluso. Insomma, quella che sta nascendo è una squadra giovane, in linea con quello che è il progetto empolese.