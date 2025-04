Use Rosa Scotti e Martina Treviso si sfidano per le semifinali play-off A2 femminile

Tutto in quaranta minuti. Dopo due gare alquanto combattute, vinte una per parte, Use Rosa Scotti e Martina Treviso si giocano oggi in gara-3 l’accesso alle semifinali play-off di A2 femminile, dove le attende Mantova. L’appuntamento è alle 18 al Pala Sammontana di Empoli (arbitri Lanciotti di Porto San Giorgio e Antimiani di Montegranaro), unico piccolo vantaggio per le biancorosse di casa. Visto il grande equilibrio tra le due squadre sarà fondamentale l’approccio e la bravura nella gestione dei momenti difficili della partita. Molto probabilmente avrà la meglio chi riuscirà a piazzare la stoccata vincente nel momento decisivo della gara. Episodi, attimi che decideranno chi proseguirà e chi chiuderà la propria stagione.

Negli ultimi giorni coach Cioni ha raccomandato a Janezic (nella foto) e compagne la massima attenzione proprio sulle singole situazioni ed ha lavorato soprattutto sulle cose di gara-2 che non gli sono piaciute, una sicuramente l’approccio che ha obbligato le biancorosse a rincorrere sempre. Il resto lo faranno le ragazze in campo che, dopo la Coppa Italia, si apprestano a vivere un’altra partita da dentro o fuori, di quelle che non puoi sbagliare. L’auspicio, per far partire l’Use Rosa Scotti almeno da un 51 per cento di vantaggio è che il pubblico faccia la sua parte. Come in gara-1 un palazzetto gremito e ‘caldo’ potrà sicuramente dare una spinta importante alla squadra. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su flima.tv.