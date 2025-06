Use Rosa Scotti: Logoh e Lussignoli le nuove promesse del basket femminile

Confermate capitan Ruffini, la pivot Vente e l’esterna Ianezic ecco anche le prime due facce nuove dell’Use Rosa Scotti. Si tratta di Caterina Logoh e Sophia Lussignoli. La prima, esterna classe 2003, arriva dalla Reyer Venezia, con cui ha centrato l’accoppiata scudetto-supercoppa 2023-‘24. Nel 2022 ha invece vinto il bronzo agli Europei Under 20, dopo aver giocato pure nelle Nazionali Under 15 e 16. Dopo gli inizi nella squadra della sua città natale, la Vis Castelfidardo, in seguito Logoh passa al Porto San Giorgio e finisce nel mirino del progetto federale High School Basket Lab a Roma e riceve il premio come miglior giocatrice al torneo "European Youth League" in Polonia, riservato alle migliori squadre europee Under 14. Dal 2020 al 2022 gioca nella PB63 Lady in A1 e A2, mentre nel 2022-‘23 veste la canotta dell’Alperia Basket Club Bolzano. Nel 2023 passa alla Reyer Venezia, società nella quale cresce lavorando in un contesto di altissimo livello, ma dove fatica a trovare spazio. Lussignoli, classe 2005, è invece una play-maker veloce e talentuosa che nell’ultima stagione ha creato non pochi problemi alla difesa dell’Use Rosa con Giussano, realizzando 17 punti all’andata e 19 al ritorno nonostante due vittorie empolesi. Ha iniziato a giocare ad Albino, poi dopo tre anni è passata a Bergamo e infine a Giussano. È inoltre già stata protagonista anche agli Europei Under 18 del 2023 e vinto il bronzo a quelli del 2024 con l’Under 20.