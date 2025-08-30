Use Rosa, un vivaio numeroso . E nel segno della continuità

Una nuova stagione agonistica è ormai alle porte e in casa Use Rosa Scotti non si guarda solo alla prima squadra, che ha già ripreso i propri allenamenti in vista del campionato di Serie A2 femminile, ma sotto la lente di ingrandimento c’è anche il Settore Giovanile. A tal proposito la società biancorossa ha ufficializzato lo staff tecnico delle varie categorie, che copriranno tutte le fasce di età. E la priorità è stata quella di confermare i tecnici della passata stagione, aspetto importante per assicurare la continuità al lavoro fatto in palestra. Queste di conseguenza le scelte fatte dal responsabile tecnico del vivaio in ‘rosa, coach Alessio Cioni. A guidare l’Under 19, oltre allo stesso tecnico della prima squadra, ci sarà anche Nino Scano, che siederà pure sulla panchina delle formazioni Under 17 e Under 15, dove sarà affiancato rispettivamente da Marco Raimondo e Gloria Calugi. Quest’ultima lavorerà poi in coppia con Mario Ferradini per la crescita dell’Under 14, mentre alla guida dell’Under 13 ci sarà il trio composto da Mario Ferradini, Giacomo Bagni e Fiorenza Gargiani. Infine ad occuparsi delle più piccole, le Esordienti, saranno Daniela Chiari e Giacomo Bagni. L’obiettivo naturalmente è la crescita a trecentosessanta gradi delle giovani biancorosse, con la speranza che un giorno, dopo aver fatto tutta la trafila, il maggior numero di loro possa esordire in prima squadra come le due bandiere Ruffini e Manetti.