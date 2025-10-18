Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Use Scotti, gara delicata. Riecco Costa Masnaga

Use Scotti, gara delicata. Riecco Costa Masnaga

Le biancorosse ritrovano questa sera in trasferta la storica rivale .

di SIMONE CIONI
18 ottobre 2025
Liga Vente, pivot dell’Use Rosa Scotti in un’azione durante il campionato in corso

Liga Vente, pivot dell’Use Rosa Scotti in un’azione durante il campionato in corso

XWhatsAppPrint

Lo scorso marzo si contendevano la Coppa Italia di A2 e grazie ad un solo punto di scarto (75-74) fu l’Use Rosa Scotti ad alzare al cielo il trofeo. Stasera alle 20.15 a Costa Masnaga, a distanza di sette mesi saranno ancora una di fronte all’altra per la terza giornata del campionato 2025-‘26 di A2. Partita delicata per le biancorosse empolesi, che sono chiamate a dare alcune risposte dopo lo scivolone interno contro Cagliari di sabato scorso.

"Giochiamo contro una squadra che in casa ha già dato 30 punti a Giussano – attacca coach Alessio Cioni – sappiamo che da anni ha un certo tipo di pallacanestro, una sorta di marchio di fabbrica fatto di fisicità e ritmo. Per noi è un bel banco di prova dopo il ko interno. Sarà necessario limare le nostre lacune ed a livello difensivo sarà fondamentale avere giri molto alti. Il tutto in un ambiente che è un vero e proprio fortino. Per noi è quasi un derby visto che è l’avversaria di sempre, la società che abbiamo sempre incrociato inseguendo gli stessi obiettivi con partite sempre belle ed avvincenti che ricordo con piacere. Diciamo che è il mio derby di A2 e quindi ci tengo a prepararla come sempre al meglio sperando in un risultato positivo".

Costa Masnaga ha gli stessi 2 punti dell’Use visto che dopo il successo con Giussano, ha perso nettamente sul campo del Jolly Livorno. La gara sarà visibile sul canale YouTube ‘basket costa tv’ (arbitrano Martinelli e La Grotta di Brescia).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su