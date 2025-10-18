Use Scotti, gara delicata. Riecco Costa Masnaga

Lo scorso marzo si contendevano la Coppa Italia di A2 e grazie ad un solo punto di scarto (75-74) fu l’Use Rosa Scotti ad alzare al cielo il trofeo. Stasera alle 20.15 a Costa Masnaga, a distanza di sette mesi saranno ancora una di fronte all’altra per la terza giornata del campionato 2025-‘26 di A2. Partita delicata per le biancorosse empolesi, che sono chiamate a dare alcune risposte dopo lo scivolone interno contro Cagliari di sabato scorso.

"Giochiamo contro una squadra che in casa ha già dato 30 punti a Giussano – attacca coach Alessio Cioni – sappiamo che da anni ha un certo tipo di pallacanestro, una sorta di marchio di fabbrica fatto di fisicità e ritmo. Per noi è un bel banco di prova dopo il ko interno. Sarà necessario limare le nostre lacune ed a livello difensivo sarà fondamentale avere giri molto alti. Il tutto in un ambiente che è un vero e proprio fortino. Per noi è quasi un derby visto che è l’avversaria di sempre, la società che abbiamo sempre incrociato inseguendo gli stessi obiettivi con partite sempre belle ed avvincenti che ricordo con piacere. Diciamo che è il mio derby di A2 e quindi ci tengo a prepararla come sempre al meglio sperando in un risultato positivo".

Costa Masnaga ha gli stessi 2 punti dell’Use visto che dopo il successo con Giussano, ha perso nettamente sul campo del Jolly Livorno. La gara sarà visibile sul canale YouTube ‘basket costa tv’ (arbitrano Martinelli e La Grotta di Brescia).