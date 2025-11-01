Use, sfida alla capolista. I biancorossi incrociano il Costone Siena

Sfida alla capolista per l’Use Computer Gross. Stasera alle 21, infatti, i biancorossi empolesi saranno di scena Pala Orlandi di Monteriggioni contro il Costone Siena che comanda la classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate. Rosselli e compagni sono però in scia, distanti appena due punti e attendo con curiosità l’incontro odierno.

"Ci aspetta una partita molto stimolante – attacca coach Luca Valentino – contro una squadra che ha costruito un roster tra i più forti del girone. Per noi sarà una sfida affascinante e altamente formativa. Sarà l’occasione per confrontarci con una realtà di altissimo livello, per verificare i progressi fatti finora e capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita".

Valentino indica poi quale sarà l’obiettivo di prestazione. "Restare dentro la partita per tutti i quaranta minuti – prosegue – cercando di giocare con intensità e concentrazione. Allo stesso tempo, arriviamo a Siena consapevoli del buon lavoro svolto finora e della nostra condizione".

Gli arbitri saranno Piancatelli di Foligno e Pompei di Perugia. La gara sarà trasmessa in diretta YouTube sul canale Costone channel.