Use Una nuova avventura in B Interregionale: "Squadra sempre più giovane, felice di iniziare"

Proseguire sul solco di quanto fatto nelle ultime due stagioni con l’obiettivo primario di continuare a valorizzare i tanti giovani provenienti dal proprio vivaio. È con queste intenzioni che l’Use Computer Gross si affaccia alla nuova stagione di Serie B Interregionale dopo il terzo e il quarto posto ottenuti nelle ultime due stagioni al termine della stagione regolare, in cui il club biancorosso ha sempre raggiunto i play-off: nel 2023-‘24 spingendosi fino alle semifinali, prima di cedere a Cecina e l’anno scorso arrendendosi ai quarti di fronte ai giovani ‘terribili’ di Borgomanero. Mercoledì scorso capitan Sesoldi e compagni si sono ritrovati al Pala Sammontana per iniziare la consueta preparazione agli ordini del confermato coach Luca Valentino, ma soprattutto dello ‘storico’ preparatore atletico Diego Alpi. Un primo giorno che ha sempre un sapore un po’ speciale, in cui si ritrovano le facce conosciute e si accoglie quelle nuove: Ciano dall’Abc Castelfiorentino, Sakellariou dal Campus Piemonte, Soviero dal Senigallia, Cipriani dal Loreto Pesaro e Paluzzi dal San Paolo Ostiense. Davanti a tutti a guidare il gruppo coach Luca Valentino, felice e carico di iniziare la nuova avventura.

"La prima sensazione tangibile dal raduno è subito di grande emozione e voglia di conoscersi visti i molti volti nuovi che costituiranno il roster – spiega il tecnico di Grosseto –, con la società abbiamo voluto dare un’impronta ancora più marcata del lavoro prodotto in questi anni andando a formare una squadra ancor più giovane dello scorso anno. Il gruppo ha infatti una media di 22 anni di età ed una distribuzione di responsabilità nei ruoli chiave proprio nei giovani arrivati e nei nostri in uscita dal settore giovanile. Sarà importante creare subito la giusta connessione tra di noi e trasferire ai nuovi cosa vuol dire indossare la maglia Use, anche se sono convinto di aver scelto i ragazzi giusti sotto il profilo caratteriale". In questo l’allenatore è sicuro di avere un prezioso alleato: il pubblico. "Con il nostro fantastico sesto uomo – prosegue – sono certo che non faranno fatica ad integrarsi e dare battaglia in un campionato molto diverso dallo scorso anno, mettendo in campo determinazione e personalità oltre all’entusiasmo".

L’esordio in campionato dei biancorossi empolesi è previsto per il 27 settembre alle 21 al Pala Sammontana contro la Junior Libertas Pallacanestro Casale, ma per arrivare al meglio a questa prima sfida il sodalizio di via Martini, in attesa di definire sedi ed orari, ha già stilato il programma delle amichevoli. Si parte il 2 settembre contro il Dragons Prato, poi il 5 contro Arezzo e il 12 con Ozzano. Infine, il 17 settembre ecco la sfida al Club Lucca.