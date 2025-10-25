Use, verso il derby . Arriva il San Miniato. Attesa ed entusiasmo

Serata di derby oggi per l’Use Computer Gross, che alle 21 al Pala Sammontana di Empoli ospiterà l’Etrusca San Miniato. "Per noi è il primo derby della stagione, una partita sempre particolare e sentita – afferma coach Luca Valentino (nella foto) –. Affrontiamo una squadra molto giovane, molto fisica, che gioca ad alto ritmo e che ormai da anni ha fatto di queste caratteristiche il proprio marchio di fabbrica. Una delle cose che salta subito all’occhio è la loro capacità di correre e tirare da tre punti in transizione: basti pensare che nell’ultima uscita vittoriosa contro Arezzo hanno tentato ben 47 triple".

Il tecnico biancorosso ha quindi le idee chiare di quello che dovrà fare la propria squadra. "Sarà importante limitare le loro situazioni di contropiede, controllare i rimbalzi e restare molto disciplinati nel difendere l’uno contro uno – conclude – perché da lì passa gran parte della loro pericolosità. Dovremo essere solidi, concentrati e capaci di imporre il nostro ritmo, senza farci trascinare dal loro. Ci teniamo ovviamente a fare bene sia per dare continuità al nostro percorso di crescita sia per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi".