Usmate, colpo per sognare. Ecco Valentina Gatti

Il vero colpo di mercato della Serie B femminile di basket l’ha messo a segno Usmate, che ha ingaggiato Valentina “Micia“ Gatti, proveniente dalla Serie A1 con Derthona. Già vista con la maglia di Giussano, la 37enne lunga vanta una mano quasi infallibile dai tre/quattro metri e sa passare molto bene la palla. Alta 1 metro e 90, "Micia è un lusso per la categoria e risulterà immarcabile per molte pari ruolo". Un’estate caratterizzata da allenamenti individuali, prima della nuova avventura.

"Fondamentale per mantenersi in forma - spiega Valentina Gatti - quest’anno a Usmate per me sarà la prova del nove. Scendo per la prima volta di categoria consapevole che troverò un basket molto fisico, mi farò trovare pronta. La squadra è forte e ha un progetto per tentare la promozione in A2, anche se preferisco non sbilanciarmi per scaramanzia. Le premesse sono buone, non vedo l’ora di iniziare il campionato. Ho scelto Usmate perché mi da la possibilità di mettermi in gioco come allenatrice alla guida delle Under 17 e delle Under 15. Un’esperienza importante, che mi farà capire se mi piace stare con le ragazze giovani. Le partite in queste categorie si disputano solitamente durante la settimana per cui non avrò problemi. Se capiteranno gare nei weekend e coincideranno con gli impegni della prima squadra mi sostituirà la mia vice".

Ha le idee chiare “Micia“, che dovrà dimostrare sul campo di essere una giocatrice che sposta gli equilibri come succedeva quando per una stagione ha giocato a Giussano agli ordini di un allenatore del calibro di Aldo Corno.

"All’inizio Corno ha dato a me e alle mie compagne la possibilità di migliorare grazie alla sua esperienza - prosegue - peccato che me lo sono goduta poco perché dal mese di gennaio si è messo un po’ in disparte perché aveva problemi di salute. Personalmente sono uscita di casa a 19 anni per fare la professionista. Ho girato tanto (Milano, Chieti, Cagliari, Brindisi, Lucca, Torino, Broni, Ragusa, Giussano) anche perché mi adatto facilmente alle nuove esperienze. Il posto dove sono stata più a lungo è Derthona, dove ho militato per cinque anni. Ora sono curiosa di vedere come andrà con Usmate".