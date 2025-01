Va in scena la sfida bollente al PalaMegabox. Occhio Loreto, l’Attila può fare terra bruciata

Serie B interregionale. Sfida al vertice al PalaMegabox: l’Italservice Loreto riceve la visita dell’Attila Junior Basket Porto Recanati, match in programma domani alle ore 18.

Il general manager, Federico Ligi, si rivolge all’ambiente gialloblu: "Abbiamo giocato una partita dai due volti a Senigallia. Male i primi due quarti, meglio i secondi due. Sul più 5 dovevamo chiuderla, non l’abbiamo fatto e gli avversari ci hanno puniti. È evidente che non siamo in un bel momento, le avvisaglie si erano già viste prima di Natale, poi l’infortunio di Santucci, alla ripresa, non ci ha aiutato. Lavorando bene in palestra ci riprenderemo". L’obiettivo è quello di riprendersi, appunto, già dalla prossima sfida. Importantissima, lo sanno tutti, in ottica seconda fase: "Domani, arriva la squadra più in forma del girone. Dall’arrivo di Coen, hanno perso solamente a Teramo. Non credo serva aggiungere altro per sottolineare l’importanza della partita".

Il Bramante gioca domenica alle 18 a Senigallia. "Nel prossimo turno saremo in trasferta sul campo di Senigallia domenica pomeriggio alle 18 – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Una partita importante per tutte e due le squadre perché entrambe in corsa per conquistare il sesto posto che significa accesso al playin Gold ma soprattutto salvezza diretta". Il tecnico del pesaresi continua: "Senigallia è reduce da una vittoria rilevante contro Loreto a conferma del valore del roster e del livello di prestazioni che sta facendo dopo la pausa. Sarà una partita difficile sul piano fisico e tecnico. Noi andiamo a Senigallia per giocarci le nostre possibilità con fiducia".

Terzultimo turno della prima fase, il Bramante vuole staccare il biglietto definitivo per i play in gold e rimanere quindi fra le prime 6 della classe il che significherebbe raggiungimento dell’obiettivo stagionale, la salvezza matematica, già a gennaio. Senigallia viene dall’importantissima e piena di pathos vittoria casalinga contro il Loreto Pesaro, vittoria conquistata all’overtime. Il roster di coach Petitto è un mix di giocatori esperti di categoria, sopra di tutti il pesarese Giacomini e l’argentino Landoni, a questi si aggiungono altri giocatori esperti come Clementi (ex Pisaurum) e Giampieri. Completano il roster, tra gli altri, giovani leve come ad esempio il nostro ex Pietro Sablich.

b. t.