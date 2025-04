Valentina’s Camicette Bottegone: Salvezza diretta dopo una stagione tribolata

Una bella salvezza diretta al termine di una stagione tribolata. La Valentina’s Camicette Bottegone ha trovato il modo di fare festa: il successo sui Dragons Prato alla palestra Toscanini della città laniera, con le concomitanti sconfitte di Sansepolcro e Fucecchio, non avrà regalato i playoff, obiettivo concreto a un certo punto dell’annata, ma ha evitato la fastidiosa appendice dei playout. "Quello che abbiamo concluso è un campionato… doppio – commenta coach Maurizio Milani –: due campionati in uno: fino a dicembre e da inizio 2025 in avanti. Abbiamo iniziato con quattro k.o. di fila. Poi abbiamo trovato l’assetto giusto, collezionando 7 vittorie su 8, perdendo soltanto di 1 punto contro la capolista Montevarchi, quasi imbattuta. Da gennaio, tra infortuni e un po’ di rilassatezza, ci siamo complicati la vita trasformando l’ultima partita in una sorta di ultima spiaggia".

Milani parla di salvezza meritata: "Secondo quanto espresso a livello di gioco, è un risultato meritato. Il fardello che Bottegone non è mai retrocesso nella sua storia sta diventando pesante. Ma qui nessuno molla un centimetro: è una caratteristica di chi indossa la maglia giallonera. Intanto ci godiamo la salvezza; tra qualche giorno, ci incontreremo con i dirigenti per confrontarci su quello che è stato e sui programmi in vista della prossima annata sportiva".

Gianluca Barni