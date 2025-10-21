Valentina’s, ecco la prima gioia. La Endiasfalti domina Montevarchi

Due vittorie da urlo. Torna al successo l’Endiasfalti, che bacchetta la Fides Montevarchi prima della classe 84-65 (parziali 25-16, 51-40, 73-51) al PalaCapitini di Agliana, e vince la sua prima partita la Valentina’s Camicette, che regola la Sancat Firenze 75-68 (parziali 26-15, 40-34, 53-49) tra le mura amiche, nella quarta giornata d’andata del girone B della Conference Nord Ovest del campionato di Serie C. In classifica Agliana è settima con 4 punti, Bottegone tredicesimo a quota 2.

Una Fides senza Sereni e un’Agliana senza Mucci e Manetti. I neroverdi sono riusciti a fare quadrato dopo due brutte sconfitte e, guidati da uno stratosferico Giannini, sono riusciti a ritrovare i due punti. Tanti i miglioramenti tecnici rispetto alle ultime due uscite, ma soprattutto un salto in avanti dal punto di vista dell’atteggiamento. Il tabellino dell’Endiasfalti: Zaccariello 6, Bacci 6, Nesi 13, Bonistalli 2, Baroncelli, Giannini 28, Rossi 16, Lucchesi 10, Benvenuti 3, Lo Bello.

Arriva finalmente il primo squillo stagionale di Bottegone. Una partita condotta in testa dall’inizio alla fine dai gialloneri, che hanno fatto vedere ulteriori segnali di crescita in termini di tenuta e di condizione. Nonostante l’assenza di Mati, che si dovrà operare al ginocchio a stretto giro, coach Milani ha avuto un ottimo apporto da tutto il gruppo, così come si è destreggiato bene l’ultimo innesto Mattia Gangale. Valentina’s Camicette: Magnini 6, Mucciola 3, Biagi 19, Cremese, Cantone 19, Gangale 6, G. Cukaj 8, E. Cukaj 2, Milani, Giusti 2, Iannello 2, Santi 8.

Gianluca Barni