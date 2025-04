Valorugby trionfa 45-10 su Viadana e conquista i play-off

Valorugby 45 Viadana 10

VALORUGBY: Leituala; Bruno, Bertaccini (cap.), F.Schiabel (63’ Tavuyara), Mastandrea; Renton, Cuoghi; Ruaro, Sbrocco (69’ Cenedese), Paolucci; Du Preez (55’ Pisicchio), Schinchirimini (69’ Dell’Acqua); Favre (63’ Rossi), Cruz (63’ Silva), Diaz (63’ Garziera) All.: Violi.

VIADANA: Brisighella; Sauze, Orellana (78’ Janelli), De Villers, Bronzini (cap.); Madero, Di Chio (55’ Gregorio); Catalano, Zanatta, Loretoni; Gattia (55’ Marchiori), Lavorenti; Oubina (60’ Denti), Casasola (51’ Quattrini), Fiorentini (51’ Tejerizo). All.: Pavan.

Arbitro: Vedovelli, di Sondrio.

Marcatori: 3’ m Favre tr Cuoghi, 17’ m Cruz tr Cuoghi, 31’ m Ruaro tr Cuoghi, 37’ m Cruz; 44’ m Casasola, 57’ m Ruaro, 64’ m Quattrini, 71’ m Silva tr Renton, 77’ m Silva tr Farolini.

Sette mete per conquistare i play-off e vendicare lo 0-48 dell’andata. L’ultima partita della stagione regolare è una marcia trionfale per il Valorugby, davanti ai coach azzurri Quesada e Fernandez, ma non bisogna ignorare che il Viadana, già sicuro del primo posto, è sceso al Mirabello con una formazione da Coppa Italia più che da campionato: a riposo gli assi Farias, Locatelli, Boschetti, Dorronsoro e Ciardullo.

Contro questo Viadana leggero i Diavoli hanno avuto facile gioco dominando il primo tempo, del quale molti spettatori si sono persi i minuti iniziali per una coda di cinquanta metri (buon segno!) alla biglietteria. Al terzo minuto è già meta di Favre; Cuoghi trasforma. La prima mischia è dominata dal Valorugby, gli avanti viadanesi non ci stanno e scoppia una breve baruffa.

All’11’ Paolucci abbatte senza volere l’arbitro Vedovelli, che dopo qualche istante a terra e un check al ginocchio riesce a ripartire. Al 18’ touche conquistata da Du Preez, carrettino travolgente e meta di Cruz. La terza meta granata invece è di Ruaro, che sfonda il placcaggio e si protende a marcare. C’è spazio per una galoppata di Leituala con doppia finta alla samoana e per efficaci placcaggi di Bertaccini, che marca “a uomo” Bronzini. Al 38’ la quarta meta per il 26-0: mischia vinta, palla in touche, drive e meta (la decima di stagione!) di Cruz.

La ripresa inizia insieme alla pioggia e si rivela più equilibrata, ma non meno ricca di mete: i viadanesi vanno a segno quasi subito, il Valorugby risponde con una grande azione di Bruno che porta alla seconda meta di Ruaro, al termine man of the match. Poi il Viadana segna la seconda meta, ma nel finale è di nuovo Valorugby: Silva va a segno in maul al 71’ e al 76’. Finisce 45-10. Ma fra due settimane, nella semifinale d’andata, di nuovo contro Viadana e di nuovo al Mirabello, sarà tutta un’altra storia.

Marco Ballabeni