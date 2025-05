Valtur Brindisi vince 59-57 su Rivierabanca Rimini grazie alla tripla decisiva di Calzavara

VALTUR BRINDISI 59RIVIERABANCA RIMINI 57

BRINDISI: Calzavara 18 (4/6, 2/5), Brown 10 (1/10, 0/1), Radonjic 15 (4/6 da tre), Ogden 11 (1/6, 3/6), Vildera 5 (1/5), Laquintana (0/1, 0/1), Arletti (0/2), Fantoma, Del Cadia (0/3), Buttiglione ne. All.: Bucchi.

RIMINI: Robinson 8 (4/6), Marini 9 (2/6, 1/9), Anumba (0/1), Johnson 13 (5/8, 1/6), Simioni (0/1), Grande 13 (0/3, 4/7), Tomassini 6 (0/1, 2/4), Conti 2 (1/1), Masciadri 2 (1/1, 0/2), Camara 4 (2/3). All.: Dell’Agnello.

Parziali: 13-16, 24-35, 42-43.

Arbitri: Cassina, Giovannetti e Bartolini.

Note: tiri liberi Brindisi 18/25, Rimini 3/6. Rimbalzi Brindisi 44 (Radonjic 10), Rimini 36 (Johnson 11). Assist Brindisi 10 (Radonjic 3), Rimini 8 (Johnson 3).

È Andrea Calzavara, a 7“ dalla fine, a spegnere i sogni di cappotto di RivieraBanca. Il play della Valtur s’inventa la tripla del sorpasso, con i biancorossi che nell’azione successiva non riescono a replicare e devono chinare il capo dopo 40’ di difesa quasi perfetta, ma di attacco assai spuntato. Il 59-57 del PalaPentassuglia è particolarmente arido, ma la costante rimane una Rbr che da fuori non ci prende e che ieri sera ha tirato con un poco onorevole 8/31. Brindisi la vince con zero punti della panchina e un Brown con 1/11 dal campo. Eppure i numeri impazziscono e quello che stona di più, per la verità, sono i 25 liberi tirati dai pugliesi contro i 6 di quelli di Rbr.

L’inizio? Anche brillante e piacevole in avanti, al contrario di buona parte del match. Valtur sopra, poi Rbr a scattare per il 7-10 del 5’ che porta la firma dei due americani, Robinson e Johnson. Intensità e difesa, col primo quarto che finisce con RivieraBanca avanti grazie alla panchina. Nel secondo la morsa difensiva biancorossa comincia a stringersi (13-22 al 13’). Il primo a bucarla è Radonjic, chiaramente il più in palla e autore di un paio di triple salvifiche per Brindisi. La gara, però, al momento è tutta di Rimini e il +11 di metà match lo testimonia bene. RivieraBanca rimane fiduciosa sul 31-39 del 22’, poi comincia la sua traversata nel deserto. Il vantaggio è eroso, perché adesso è Rimini a faticare per costruire un tiro e a non vedere mai il canestro (42-43, con la Valtur che in 30’ tira con 4/23 da due). Poi entra in scena Calzavara, che apre e chiude il quarto da campione. Il play infila un 9-0 per il 51-43 che sembra spaccare l’incontro prima di un altro rientro riminese fatto ancora di difesa. È un ottovolante, questa gara3. Tomassini mette da 8 metri il -1 a -1’04“ (56-55), Marini sorpassa in entrata a -27“ (56-57). Il 3-0 sembra vicino, ma nell’ultimo possesso d’attacco brindisino ecco la tripla, complicatissima, di Calzavara. L’ultimo tiro di Robinson dall’angolo non entra, Brindisi forza la serie a gara4 di domani sera, sempre in Puglia.

Loriano Zannoni