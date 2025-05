Valtur vs Robinson: Analisi delle Prestazioni in Gara 3

Robinson 5,5: Gli sprazzi sono di alto livello, ma in gara3 sono stati meno frequenti rispetto al resto della serie anche perché la difesa della Valtur ha provveduto ad adeguarsi su di lui. Partita incolore, ma anche +9 di plus/minus in 27’. Sbaglia il tiro della vittoria sulla sirena, una coclusione dall’angolo piuttosto complicata.

Marini 6: Riesce a pescare un po’ di vena in attacco a fine terzo quarto e segna in entrata il canestro del momentaneo sorpasso a -27“. Lotta, difende e dà anche una grossa mano a rimbalzo (10), peccato solo che in questa serie non riesca a trovare il suo solito feeling col canestro (3/15 totale al tiro).

Anumba 5,5: Gioca 11’ in cui difende forte come sempre, ma per il resto non riesce a essere efficace. È quello che è entrato meno in questa serie di tutto il gruppo biancorosso.

Johnson 6,5: Doppia – doppia da gladiatore, ma di fatto prodotta quasi tutta nel primo tempo. Segna un paio di canestri in avvio di ripresa e poi stop.

Simioni 5: Al di là dello 0 alla voce punti segnati, sono i 2 rimbalzi in 19’ a stonare. Non riesce a fornire un contributo che è nelle sue corde.

Grande 6,5: Per la combinazione attacco/difesa è il nostro mvp. Dietro resta attaccato come un francobollo a Brown, rispettando le consegne alla perfezione. Dall’altra parte infila quattro triple e soprattutto ne mette due in momenti topici della rimonta del quarto periodo.

Tomassini 6: La tripla del -1 a -1’04“ è magnifica, per il resto si allinea a una partita di stenti in attacco per entrambe le squadre. È uno dei più lucidi, ma non riesce a mettersi in moto come altre volte.

Conti 6: Piovra dietro e sfortunato dall’altra parte del campo, soprattutto per uno sfondo che gli viene fischiato con lui in volo e l’avversario nel semicerchio.

Masciadri 6: Clima da battaglia e lui non si sottrae. Segna un canestro dai quattro metri e sbaglia un paio di triple, per il resto non trova occasioni utili per armare la mano.

Camara 5: Discorso analogo a quello fatto per Simioni, anche se lui di rimbalzi ne prende proprio zero in 14’.

lo.za.