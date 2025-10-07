Varese ha il suo leader. Alviti decisivo a Sassari manda “sms” al ct Banchi

"Questa vittoria sicuramente ci aiuta per lavorare al meglio e con più fiducia. Eravamo sul fondo dei Power Rankings degli addetti ai lavori? Non ci interessa, pensiamo al campo". Con 26 punti Davide Alviti ha trascinato la Pallacanestro Varese al successo sulla Dinamo Sassari, chiamando a gran voce anche un posto nella nuova Italbasket di Luca Banchi che inseguirà la prossima FIBA World Cup.

Sembrava ancora prigioniera dei fantasmi estivi, dopo le sei sconfitte in precampionato, ma l’Openjobmetis Varese ha scelto il palcoscenico più caldo per rinascere: il PalaSerradimigni, espugnato per la terza stagione consecutiva. Lo ha fatto con una vittoria da 105-102 in una partita dai ritmi folli, sostenuta da uno straordinario 16/31 da tre e da due protagonisti scintillanti: Alviti, uomo ovunque e leader emotivo con 26 punti (15 nel primo quarto), e Olivier Nkamhoua, autore di 28 punti e dominante nel finale.

L’avvio di gara ha avuto il marchio di Alviti: triple, difesa, intensità. La sua mano calda ha scacciato le paure di Varese e acceso una squadra che, nonostante l’assenza del pivot titolare Renfro, ha mostrato compattezza e lucidità nei momenti chiave. Nel terzo quarto, quando Sassari sembrava poter scappare, è arrivata la risposta del gruppo di Ioannis Kastritis, che ha trovato energia da Librizzi (14 punti) e solidità da Freeman (16). Poi è toccato a Nkamhoua trasformarsi in un “lungo“ moderno, alternando soluzioni in post e triple che hanno allargato il campo.

Il successo ha un valore che va oltre i due punti. Dopo un precampionato deludente, Varese ha mostrato resilienza mentale, restando compatta anche quando ha dilapidato vantaggi in doppia cifra. "Quando giochiamo insieme e muoviamo la palla, troviamo le soluzioni migliori. Appena forziamo, paghiamo dazio" ha osservato Kastritis, consapevole che la crescita passa dalla continuità. Se Nkamhoua incarna il talento poliedrico, Alviti è l’anima della squadra.

Il 28enne romano, maturato anche grazie alla scorsa stagione e al lavoro con lo staff tecnico, è apparso in controllo, incisivo in attacco e utile in difesa. La sua leadership in un contesto ad alto livello lo pone ora al centro del discorso azzurro. Dopo il successo in Sardegna, Varese può guardare con fiducia al debutto casalingo contro una Milano ferita dall’esordio con Derthona. La prima risposta della stagione è stata chiara: quando gioca con ritmo e fiducia, questa OJM può far male a chiunque. E con un Alviti così, il sogno azzurro è più vicino.