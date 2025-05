Vasto supera Olimpia Castello 73-67: infortunio per Gianninoni, stagione finita

VASTO 73 OLIMPIA CASTELLO 67

VASTO: Laffitte 17, Markus 8, Mascoli 3, Oluic 20, Clark 17, Bassetti, Di Minni ne, Peluso 6, Tana ne, Ianuale 2. All. Schiavi.

OLIMPIA: S. Conti 10, Castellari, L. Conti ne, Grotti ne, Gianninoni, Alberti 14, D’Ambrosio 21, Biasich 8, Galletti 2, Garuti ne, Torri, Zhytaryuk 12. All. Zappi.

Arbitri: Coda e Bertoni.

Note: parziali 29-21; 53-34; 69-48.

Inizia con un doloroso ko l’avventura playout dell’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che alza bandiera bianca a Vasto e, come se non bastasse, perde Gianninoni per infortunio dopo appena 12’ di gioco: dagli esami strumentali è emersa una frattura all’astragalo della caviglia destra che si traduce in stagione finita. Una tegola pesantissima, l’ennesima di una stagione sciagurata da questo punto di vista, che renderà gara-2 ancora più complicata per i nerazzurri: si giocherà giovedì alle 21,15 sulle doghe del PalaFerrari, con la speranza di forzare la serie alla ‘bella’ e giocarsi il tutto per tutto in Abruzzo.

Sulla gara dei castellani poco da dire, dato che l’uscita di Gianninoni ha subito smorzato l’entusiasmo per la prima partita al completo contro la compagine chietina. La stessa che indirizza immediatamente il match e apre la forbice fino al +19 della seconda sirena. L’Olimpia si slega e non riesce a trovare, fatta eccezione per gli squilli di D’Ambrosio, l’infilata per riaprire il match e al terzo quarto si tocca il -21.

La reazione d’orgoglio arriva nel finale, quando gli uomini di Zappi chiudono in difesa e alzano i giri offensivi: una risposta forse tardiva, ma di grande impatto e che rimette in piedi la partita. È dunque da qui, da questa mentalità, che si deve ripartire per affrontare la sfida di giovedì tenendo conto che servirà un qualcosa in più da chiunque scenderà in campo.

Giacomo Gelati