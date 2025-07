Vecchi amici "Andrea Costa, posto speciale"

Il futuro dell’Andrea Costa è in fase di definizione in questi caldi giorni di luglio. Sia sul piano societario, con l’ormai imminente passaggio di proprietà, che per quanto riguarda la prossima stagione, con la guida tecnica da definire per poter avviare la costruzione della squadra. Il club biancorosso continua a vagliare il prossimo allenatore, con il nome di Matteo Boniciolli che si allontana dai radar biancorossi visto che, a meno di colpi dell’ultima ora, dovrebbe dirigersi alla Stella Azzurra Roma, in serie B Interregionale. La stessa categoria dove allenerà Federico Vecchi, l’ultimo a sedere sulla panchina biancorossa, che la prossima stagione guiderà la Mens Sana Siena, squadra ripartita dal basso dopo diverse vicissitudini societarie. Una firma arrivata un paio di giorni prima del comunicato con cui la stessa Andrea Costa salutava Vecchi.

Coach Vecchi, chiusa la stagione all’Andrea Costa riparte dalla Mens Sana. "In questi mesi a Imola ho trovato un ambiente bello, speciale, in un annata un po’ complessa per varie vicissitudini, ma positiva per quello che è stato il rapporto con la squadra e le persone. Ci eravamo lasciati in buoni rapporti ed essendo io sul mercato ho avuto modo di fare qualche colloquio ed è venuta fuori questa opportunità della Mens Sana Siena. Al di là della categoria mi ha colpito positivamente per la progettualità, e per chi ama il basket la possibilità di allenare in una piazza di tradizione e con un pubblico numeroso è una soddisfazione".

Una nobile decaduta… "Più che decaduta, risalita, visto che è ripartita dalla Promozione e attraversando tutte le categorie. Ora è in ascesa e con un organizzazione societaria molto importante. C’è l’idea di crescere e loro sono stati convinti della mia figura per essere la guida giusta per questa risalita. Sempre procedendo per gradi, un passo alla volta".

Intanto l’Andrea Costa ripartirà anche la prossima stagione… "Sono contento che la società stia risolvendo le sue difficoltà economiche. È una piazza cui sono legato. Auguro alla società e ai giocatori che c’erano nella scorsa stagione di fare un buon campionato, sereno, che soddisfi società, piazza e tifosi".

Avrebbe potuto esserci lei, magari da inizio stagione? "Cominciare dall’inizio sarebbe stato diverso perché contribuire alla costruzione della squadra è un aspetto importante, senza contare che riuscendo a restare di più si permette di dare un’impronta importante. Certo, partire dall’inizio è meglio, ma in questi miei pochi mesi imolesi ho trovato un gruppo di lavoro eccellente, che approfitto per ringraziare pubblicamente, dopo averlo fatto privatamente, per il supporto. È stato piacevole passare questo periodo assieme".