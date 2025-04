Vela all’ultimo atto del girone. I bianconeri ospitano Monsummano

L’ultima partita di campionato per il Vela in programma oggi è stata, come tutte le altre, giustamente rinviata per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco e verrà giocata dopodomani lunedì alle 21 sempre al palasport di Camaiore. Non ci sarà da attendere molto, quindi, per vedere Sandrelli e compagni in azione per l’ultima volta in questa stagione. L’avversario di turno, il Monsummano, è alla loro portata ma ha assoluto bisogno di una vittoria per essere sicuro di salvarsi dalla retrocessione e proprio per questo non pensiamo possa esserci una lotta accanita tra le due contendenti. Per il Vela ed i suoi tifosi, quale che sia il risultato, sarà comunque una festa; un buon motivo per cercare di essere presenti e gioire assieme a giocatori e tecnici. Nessuna novità sulla formazione che al momento sembrerebbe essere la stessa di sempre con il dubbio di qualche possibile debutto-premio per un paio di giocatori delle giovanili.

Nei playout di Seconda Divisione, il Versilia scende in campo domani nella prima sfida (al meglio delle tre) contro il Cus Pisa: si gioca alle Tommasi di Pietrasanta alle 18 (arbitri Rite e Rossetti). In serie C femminile, invece, gara-1 della finale playout tra Pallacanestro Femminile Viareggio e Ficeclum si disputerà mercoledì alle 20,30 alle Zappelli (arbitri ancora da designare).

e.d.s.