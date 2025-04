Vela Viareggio chiude la stagione 24/25 con una vittoria schiacciante su Monsummano

vela viareggio

92

Monsummano

47

VELA VIAREGGIO: Spilotro, Nieri 10, Spinelli 11, Albizzi 21, Ghiselli 7, Mori 9, Batini 8, Romani 2, Bertuccelli 6, Bo 8, Biagiotti 2, Lopes Siera 8. All. Bonuccelli N. Della Longa.

Shoesmakers Monsummano: Covino 5, Pallanti 5, Cantrè 2, Tonfoni 2, Foschi J. 3, Cianciulli 5, Soriani 7, Boccardo 5, Formato 3, Arrabito, Foschi M. 10, Ponzo. All. Nobile.

Arbitri: Valfrè e Boggioli di Massa.

Note: parziali: 20-13; 36-27; 68-38; 92-47. Tiri liberi Viareggio: 9/18; Monsummano: 7/17.

CAMAIORE – Finita davvero alla grande, per il Vela, la stagione 24/25. Salvezza con due giornate di anticipo e una schiacciante vittoria nell’ultima partita con un vantaggio raramente ottenuto nella sua storia. Un incontro giocato da entrambe le contendenti, ormai salve, in maniera convinta ma rilassata. Un vero spettacolo sportivo, con tanto impegno, senza cattiveria. Qualcosa di indimenticabile e sensazioni provate raramente. In maniera speciale alla fine con un abbraccio che ha coinvolto tutti. Il Vela ha dimostrato fin dall’inizio la sua superiorità pur con avversari che comunque hanno sempre lottato. Prima frazione Vela avanti (20-13), completa padronanza nella seconda (36-27 al riposo) e dominio assoluto nella terza (68-38 con un parziale di 32-11), qualcosa di mai visto. Per il Monsummano, ovviamente, niente da fare nell’ultima se non subire ancora e concludere sotto quasi doppiato sul 92-47. Nel Vela tutti bravi, tutti sono andati a segno ma una citazione particolare va al non ancora diciassettenne Batini che fa il suo debutto a pochi minuti dal termine e mette a segno otto punti con due triple niente male.

Eraldo Di Simo